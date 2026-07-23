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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Зеленский анонсировал трехсторонние переговоры: когда могут встретиться Украина, США и Россия

Владимир Зеленский сообщил, когда могут состояться новые переговоры по войне.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией по завершению войны должен состояться до начала осени.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с премьером Ирландии Михолом Мартином в Киеве 23 июля.

Новый этап трехсторонних переговоров по Украине — что известно

По словам Зеленского, во время разговора со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом украинская сторона получила предложения, которые американцы дальше обсудят с россиянами.

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Конечно, нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать. Если бы от нас зависело, она была бы уже в июле. Но не все зависит от нас», — сказал Зеленский.

Переговоры по войне в Украине — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшая зима может стать определяющей для войны. По его словам, у Украины есть два возможных сценария развития событий: либо выйти на мирные переговоры с Россией, либо столкнуться с дальнейшей эскалацией войны.

22 июля Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили активизацию дипломатических усилий по приближению завершения войны.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
549
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