"Черные столбы дыма стали частью жизни": атаки на склады Wildberries меняют настроения в РФ - The Economist

Горят склады Wildberries / © Getty Images

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Атаки украинских дронов на склады Wildberries и другие объекты принесли войну в повседневную жизнь россиян и усилили недовольство властью.

Об этом пишет издание The Economist.

«Предыдущие удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже привели к дефициту топлива, а последние атаки на склады Wildberries окончательно разрушили представление о том, что война не коснется территории РФ. Эти черные столбы дыма стали частью обыденной жизни», — отмечает медиа.

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Российский политолог Елена Панфилова отметила, что удары по составам маркетплейса в той или иной степени коснулись почти всех россиян — физически, финансово или психологически.

После атак продавцы, работающие через Wildberries, начали массово сообщать о потере товаров и финансовых убытках.

Удары по составам совпали с продолжающимся в России топливным кризисом, вызванным атаками на нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Аналитики Oxford Economics называют происходящее самым серьезным потрясением для населения со времен мобилизации осенью 2022 года.

Удары по Wildberries в России — что известно

Удары по логистическим центрам и составам Wildberries в России — результат целенаправленных атак украинских беспилотников в июле 2026 года.

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Серия ударов беспилотников по логистической инфраструктуре российской компании Wildberries привела к временной потере около 8% ее складских мощностей.

В июле атаки затронули логистические комплексы общей площадью 552 тысяч кв. м. Под удары попали объекты в Электростале, Котовске, Краснодаре и Невинномыске, а склад в Коледино пришлось эвакуировать из-за ракетной угрозы.

После атак беспилотников на распределительные центры Wildberries в России продавцы заявили о многомиллионном ущербе. Компания отказалась компенсировать утраченный товар, сославшись на изменения в договоре оферты.

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