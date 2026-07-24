Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — мама трех детей. Вместе с актером Крисом Праттом они воспитывают 6-летнюю дочь Лайлу, 4-летнюю дочь Элоиз, а также полуторагодовалого сына Форда.

В своем Instagram она показала, как провела с ними время на природе. Мама с детьми отдыхали на пляже, кормили животных на ферме и гуляли в лесу.

Дети Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дети Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Сын Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дети Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дети Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«Лето нужно проводить на открытом воздухе», — написала Шварценеггер под фото.

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Сын Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Дети Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, Кэтрин и Крис, как и многие другие селебрити, предпочитают оберегать частную жизнь своих детей и крайне редко показывают их лица на фотографиях в социальных сетях, обычно закрывая их стикерами и просто делают фото со спины.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер показала фото со своей свадьбы в честь ее 7-й годовщины.

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