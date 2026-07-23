Путин теряет контроль: удары по складам Wildberries обрушили доверие россиян к власти

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © ТСН

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В июле украинские беспилотники успешно атаковали сразу несколько огромных складов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries в Москве, Тамбове и на юго-западе РФ. В результате этих прицельных ударов погибли гражданские, десятки человек получили ранения, а товаров было уничтожено на колоссальную сумму около 1,9 миллиарда долларов.

Об этом пишет The Economist.

Ответ за украинские города

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что российские военные и волонтеры активно используют платформу Wildberries для закупки деталей для беспилотников и бронежилетов.

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«Это ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре и по нашим городам и громадам», — подчеркнул украинский лидер.

Эти атаки стали прямым возмездием за постоянный российский террор против объектов украинской почтовой и логистической компании «Новая почта», которые агрессор цинично оправдывал якобы военными целями.

Убытки бизнеса и паника среди населения

Миллионы клиентов и сотни тысяч предпринимателей понесли серьезные финансовые потери, поскольку руководство компании незадолго до атак изменило условия договоров и сняло с себя ответственность за военные риски.

«Риски переводятся на нас. Ущерб становится и нашим. Дальше будет только хуже», — жалуется продавец косметики Наталья Плонке.

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Падение рейтингов и недоверие к телевидению

На фоне перенесения войны на российскую территорию и постоянных проблем с горючим из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам в обществе стремительно растет недовольство властями.

Согласно данным местных опросов, уровень удовлетворенности правительственной политикой упал с 45 процентов в январе до 21 процента в июне, а количество россиян, считающих курс страны ошибочным, удвоилось.

Кроме того, официальные телеканалы пытаются скрывать информацию об украинских ударах, что приводит к катастрофическому падению доверия к главному рупору кремлевской пропаганды.

«Те черные столбы дыма стали частью нашей повседневной жизни», — признался журналистам один из жителей Москвы.

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Напомним, платформа Wildberries, склады которой атакуют украинские дроны, давно превратилась в одну из ключевых компаний российской экономики. Уничтожение украинскими беспилотниками двух ее крупных логистических центров вблизи Москвы может стать одной из самых болезненных экономических потерь для России за все время полномасштабной войны.

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