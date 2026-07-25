В Кремле сделали опасную ставку: стало известно, сколько еще Путин готов воевать

Диктатор Путин / © Associated Press

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Глубокий экономический кризис в России за последние десятилетия вряд ли заставит диктатора Путина отказаться от продолжения войны против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил бывший посол США в России Майкл Макфол.

По его словам, сейчас российская экономика находится в самом худшем состоянии со времен 1990-х годов.

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«Сегодня российская экономика переживает самый глубокий кризис со времен 90-х годов. В этом сходятся все эксперты. Экономика не растет. Инфляция высока. Иностранных инвестиций практически нет. Даже Китай, в поддержку которого они так рассчитывали, не инвестирует в российскую экономику и кредитует Кремль. Все это факты», — подчеркнул Макфол.

В то же время, дипломат отметил, что украинские удары по территории России уже заставляют российское общество непосредственно ощущать последствия войны.

«Благодаря вашим чрезвычайно успешным ударам вглубь территории России россияне теперь напрямую ощущают последствия войны. В соцсетях видна паника, охватившая российское общество: из-за этих атак, из-за длинных очередей на заправках, из-за страха за будущее. Все это правда», — отметил он.

Однако, по словам Макфола, экономические трудности и недовольство населения не способны изменить политику Кремля, поскольку Россия является диктатурой.

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Россия не является демократией. Это полноценная диктатура. Я считаю, что сегодняшняя Россия даже более авторитарна, чем Советский Союз в поздние брежневские времена. Это означает, что у общества нет способа заставить Путина изменить свою позицию. За любую попытку это сделать вас могут арестовать, арестовать, а в отдельных случаях — даже убить», — сказал он.

Бывший посол США подчеркнул, что все ключевые решения в России принимает только диктатор Путин.

«Все решает только Путин. Он единственный, чье решение в этой системе действительно имеет значение. И когда я слушаю его выступления, то вижу, что он до сих пор убежден, что ему удастся покорить украинский народ. Он считает, что время работает на него», — объяснил Макфол.

По его мнению, Путин и дальше будет делать ставку на массированные удары по украинской критической инфраструктуре, рассчитывая истощить население зимой.

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«Путин надеется, что эта зима будет чрезвычайно тяжелой для украинцев из-за террористических атак по системам отопления и электроснабжения. Я думаю, что он недооценивает украинское общество. Мы знаем, что он никогда его по-настоящему не понимал. Но это, к сожалению, означает, что он, вероятнее всего, будет продолжать воевать. По крайней мере, на мой взгляд, до конца этой зимы», — резюмировал Макфол.

Ранее сообщалось, что экономика России почти прекратила рост, а по итогам первых пяти месяцев 2026 валовой внутренний продукт страны увеличился лишь на 0,2%.

Мы ранее информировали, что запрет на экспорт дизельного топлива может стать лишь началом масштабных экономических проблем в России.

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