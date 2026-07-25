Не желтый и не белый: эксперты наконец-то объяснили, картофель какого цвета действительно самый полезный

Какого цвета картошку лучше покупать / © pexels.com

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Ответ не так однозначен. Каждый вид картофеля имеет свои преимущества, а польза зависит не только от цвета, но и способа приготовления.

Чем отличается картофель разного цвета

Цвет картофеля свидетельствует о содержании различных природных соединений, влияющих на вкус, структуру и пищевую ценность.

Белый картофель содержит больше крахмала. Поэтому она быстро разваривается и идеально подходит для приготовления нежного пюре, крем-супов и запеканок. В то же время она является источником калия, витамина С и клетчатки.

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Желтый картофель отличается повышенным содержанием каротиноидов — природных пигментов, которые являются предшественниками витамина А. Он имеет насыщенный вкус, красивый цвет мякоти и хорошо сохраняет форму после варки, хотя многие сорта также прекрасно рассыпаются.

Красный картофель содержит антоцианы — мощные антиоксиданты, которые придают кожуре или мякоть характерного красноватого оттенка. Именно эти вещества могут помогать организму бороться с оксидативным стрессом.

То какой картофель самый полезный

Если оценивать только по количеству антиоксидантов, предпочтительны красные и фиолетовые сорта. Однако это не означает, что белый или желтый картофель уступают по всем показателям.

Белая обеспечивает организм энергией и калием, желтая — каротиноидами, а красная — антоцианами. Поэтому диетологи советуют не ограничиваться одним видом, а периодически менять сорта в своем рационе. Самое разнообразие позволяет получить максимум полезных веществ.

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Важный нюанс, о котором мало кто знает

Даже самый полезный сорт может утратить часть своих питательных свойств во время приготовления.

Антоцианы, за которые ценят красный картофель, частично рушатся под действием высокой температуры. Поэтому после варки или жарки разница между красными и белыми сортами становится менее ощутимой. Именно поэтому гораздо большее значение имеет способ приготовления, чем сам цвет клубня.

Какой картофель лучше выбрать для разных блюд

Чтобы блюдо получилось вкусным, следует учитывать особенности каждого вида.

Для пюре лучше всего подойдет белый или желтый картофель с высоким содержанием крахмала.

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Для жарки лучше использовать красные сорта или картофель с более низким содержанием крахмала — кусочки лучше будут держать форму.

Для запекания отлично подходит желтый картофель, который имеет нежную текстуру и насыщенный вкус.

Для салатов следует выбирать красный картофель, ведь он не разваривается во время варки.

Однозначного ответа на вопрос, картофель какого цвета самый полезный, нет. Каждый сорт имеет свои преимущества: белая богата крахмалом и хорошо подходит для пюре, желтая содержит больше каротиноидов, а красная ценится за высокое содержание антиоксидантов. Если хотите получить максимум пользы, следует чередовать разные виды картофеля и отдавать предпочтение варке или запеканию вместо жарки.

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FAQ

Какой картофель самый полезный: белый, желтый или красный?

Больше антиоксидантов содержат красные и фиолетовые сорта. Желтый картофель богат каротиноидами, а белый — крахмалом, калием и витамином С. Лучший вариант — разнообразить рацион разными сортами.

Какой картофель лучше использовать для пюре, жарки и запекания?

Для пюре лучше всего подходит белый или желтый картофель, для жарки — красный или малокрахмалистый, а для запекания — желтые сорта, имеющие нежную текстуру и насыщенный вкус.

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