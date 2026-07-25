Не жовта і не біла: експерти нарешті пояснили, картопля якого кольору справді найкорисніша

Якого кольору картоплю краще купувати / © pexels.com

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Відповідь не така однозначна. Кожен вид картоплі має свої переваги, а користь залежить не лише від кольору, а й від способу приготування.

Чим відрізняється картопля різного кольору

Колір картоплі свідчить про вміст різних природних сполук, які впливають на смак, структуру та харчову цінність.

Біла картопля містить найбільше крохмалю. Саме тому вона швидко розварюється та ідеально підходить для приготування ніжного пюре, крем-супів і запіканок. Водночас вона є джерелом калію, вітаміну С та клітковини.

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Жовта картопля вирізняється підвищеним вмістом каротиноїдів — природних пігментів, які є попередниками вітаміну А. Вона має насичений смак, красивий колір м’якуша та добре зберігає форму після варіння, хоча багато сортів також чудово розсипаються.

Червона картопля містить антоціани — потужні антиоксиданти, які надають шкірці або м’якушу характерного червонуватого відтінку. Саме ці речовини можуть допомагати організму боротися з оксидативним стресом.

То яка картопля найкорисніша

Якщо оцінювати лише за кількістю антиоксидантів, перевагу мають червоні та фіолетові сорти. Однак це не означає, що біла або жовта картопля поступаються за всіма показниками.

Біла забезпечує організм енергією та калієм, жовта — каротиноїдами, а червона — антоціанами. Тому дієтологи радять не обмежуватися одним видом, а періодично змінювати сорти у своєму раціоні. Саме різноманітність дозволяє отримати максимум корисних речовин.

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Важливий нюанс, про який мало хто знає

Навіть найкорисніший сорт може втратити частину своїх поживних властивостей під час приготування.

Антоціани, за які цінують червону картоплю, частково руйнуються під дією високої температури. Через це після варіння чи смаження різниця між червоними та білими сортами стає менш відчутною. Саме тому набагато більше значення має спосіб приготування, ніж сам колір бульби.

Яку картоплю краще обрати для різних страв

Щоб страва вийшла смачною, варто враховувати особливості кожного виду.

Для пюре найкраще підійде біла або жовта картопля з високим вмістом крохмалю.

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Для смаження краще використовувати червоні сорти або картоплю з нижчим вмістом крохмалю — шматочки краще триматимуть форму.

Для запікання чудово підходить жовта картопля, яка має ніжну текстуру та насичений смак.

Для салатів варто обирати червону картоплю, адже вона не розварюється під час варіння.

Однозначної відповіді на питання, картопля якого кольору найкорисніша, немає. Кожен сорт має свої переваги: біла багата на крохмаль і добре підходить для пюре, жовта містить більше каротиноїдів, а червона цінується за високий вміст антиоксидантів. Якщо хочете отримати максимум користі, варто чергувати різні види картоплі та віддавати перевагу варінню або запіканню замість смаження.

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FAQ

Яка картопля найкорисніша: біла, жовта чи червона?

Найбільше антиоксидантів містять червоні та фіолетові сорти. Жовта картопля багата на каротиноїди, а біла — на крохмаль, калій і вітамін С. Найкращий варіант — урізноманітнювати раціон різними сортами.

Яку картоплю краще використовувати для пюре, смаження та запікання?

Для пюре найкраще підходить біла або жовта картопля, для смаження — червона або малокрохмалиста, а для запікання — жовті сорти, які мають ніжну текстуру та насичений смак.

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