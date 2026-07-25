Почему самые радикальные фанаты Трампа внезапно полюбили Украину: The Telegraph назвал настоящие причины

MAGA-блогерша Лора Лумер посетила Киев / Иллюстративное фото

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Крайне неожиданная трансформация взглядов влиятельной MAGA-блогерки Лоры Лумер , которая раньше откровенно смеялась над Украиной, а теперь сочувствует ей, является самым ярким признаком радикальных изменений внутри политической базы Дональда Трампа. Такие убеждения среди консерваторов начали формироваться после того, как украинская армия доказала свое технологическое преимущество и стала ключевым партнером по борьбе с российско-иранским альянсом.

Об этом пишет The Telegraph.

От неприязни к уважению

В последние годы влиятельные деятели движения MAGA кардинально пересмотрели свое отношение к войне в Украине, изменив риторику от полного безразличия к открытой поддержке. Ранее известные американские подкастеры называли Киев врагом и потребовали остановить финансирование, однако сегодня они публично призывают Дональда Трампа предоставить Украине максимальную военную поддержку.

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Переломным моментом для многих поклонников Трампа стало осознание того, что Россия оказалась крайне неискренней в своих стремлениях к миру.

В свою очередь, Украина, которая четыре года успешно противостоит значительно более сильному врагу, превратилась в абсолютного лидера во внедрении инновационных методов современной войны.

Технологический прорыв и дроны

Одной из ключевых причин смены настроений в Вашингтоне стал невероятный успех украинских технологий на поле боя, поразившего даже высшее военное руководство США. Секретарь армии США Дэн Дрисколл после визита в Киев был ошеломлен тем, насколько Украина опередила американскую армию в использовании беспилотников и искусственного интеллекта.

Он особо отметил украинскую боевую систему Delta, безупречно объединяющую все дроны, датчики и огневые платформы в единую сеть, тогда как в американских вооруженных силах подобного аналога просто не существует.

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Американские чиновники теперь признают, что Украина перестала быть страной, только просящей помощи, и превратилась в чрезвычайно ценного технологического партнера. Соединенные Штаты уже начали покупать украинские дроны, а недавно шесть отечественных компаний получили даже разрешение на экспорт своих беспилотников для тестирования в армии США.

Иранский фактор

Серьезным аргументом для поклонников MAGA стала информация о том, что Россия активно передает Ирану передовые технологии для разработки дронов и предоставляет спутниковые снимки. Это тайное сотрудничество непосредственно помогало исламской республике совершать атаки на американские военные базы во время недавнего обострения конфликта.

Украинская разведка оперативно воспользовалась этой ситуацией и передала союзникам на Ближнем Востоке бесспорные доказательства российско-иранского сговора.

Впоследствии ЦРУ официально подтвердило информацию о том, что Москва напрямую финансирует и снабжает взрывчатку режима в Тегеране, который открыто угрожает убийством Дональду Трампу. Это заставило радикальных американских консерваторов убедиться, что именно Россия является главным и опасным врагом для их государства.

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Визит Лоры Лумер в Украину — последние новости

Напомним, что известная американская блоггерша Лора Лумер поделилась впечатлениями после пережитой ночной воздушной тревоги в Киеве, признавшись, что громкая сирена вызвала у нее сильное чувство паники. Инфлюэнсер подчеркнула, что этот страшный опыт заставил ее еще глубже задуматься над ежедневными страданиями украинцев во время российских атак.

Кроме того, в интервью украинским СМИ Лора Лумер призналась , что ранее находилась под сильным влиянием российской пропаганды и сознательно распространяла ужасные вещи об Украине и президенте Владимире Зеленском. Она искренне извинилась за свои слова и была приятно удивлена несокрушимой стойкостью киевлян и ухоженностью столицы, несмотря на многолетнюю войну.

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