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Путин заявил о «разделе Украины» с участием Польши: в Варшаве резко ответили
В Варшаве отрицают, что Польша имеет территориальные претензии к Украине.
В Варшаве резко отреагировали на заявления «фюрера» агрессорки России Владимира Путина о якобы будущем разделе Украины с участием Польши.
Об этом заявил спикер польского МИД Мачей Вевюр в сети Х.
В Министерстве иностранных дел заявил хозяина Кремля назвали «ложными спекуляциями» и «циничной» попыткой «спровоцировать противостояние между союзниками». По словам Вевюра, Польша никогда не собиралась претендовать на украинские территории.
«Польша не имела, нет и не будет иметь территориальных претензий к Украине», — подчеркнул Вевюр.
В то же время, добавил спикер польского ведомства, позиция Варшавы неизменна — это поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Российская дезинформация не отвлечет внимания от брутальной агрессии Москвы», — подчеркнул дипломат.
Заявление Путина о потерях Украина территорий
Несколько дней назад во время встречи с военными ВМФ РФ в Санки-Петербурге Путин пригрозил Украине потерей западных земель. Мол, РФ была «единственным гарантом» ее территориальной целостности. Впрочем, добавил он, что Киев «объявил Москву врагом», а потому западные регионы «рано или поздно» вернутся в Польшу, Венгрию и Румынию.
«Сталин Украине подарил эти земли. Но подарил в рамках единого государства. Наверное, ему в голову не приходило, что может сложиться такая ситуация, как сегодня», — добавил он.