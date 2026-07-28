Зеленский делает ставку на MAGA: удастся ли склонить на сторону Украины союзников Трампа

Зеленский попытается заручиться поддержкой MAGA / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Вашингтон. Его главная цель — найти общий язык с участниками движения MAGA — Make America Great Again, которые являются главными сторонниками президента США Дональда Трампа. Они долго блокировали или критиковали американскую помощь Киеву.

Об этом пишет Politico.

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Зеленский в США будет искать новых союзников среди MAGA

Ситуацию осложнила недавняя смерть сенатора Линдси Грэма — одного из самых влиятельных республиканцев, который регулярно убеждал Дональда Трампа поддерживать Украину. В частности, визит Владимира Зеленского в США приурочили к похоронам Грэма.

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Помимо официальных торжеств Зеленский попытается использовать эту поездку, чтобы заручиться поддержкой изоляционистов Республиканской партии.

Надежда появилась после того, как в последнее время среди республиканцев начались неожиданные сдвиги в сторону позитива по отношению к Украине. Наиболее резонансным событием стал визит в Киев ультраправой консервативной активистки Лоры Лумер. После встречи с Зеленским она заявила о полном изменении своих взглядов и поддержке Украины. По словам Лумер, она приехала по собственной инициативе, хотя контакт организовала украинская сторона.

«Зеленский увидел, что я в стране, а потом связался со мной и спросил, не приеду ли я», — рассказала Лумер.

Сигналы об изменении настроений поступают и от других фигур. Вице-президент Джей Ди Вэнс недавно позитивно оценил оборонную стратегию ВСУ и заявил, что успехи Украины на поле боя могут принудить Кремль к миру.

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Также удивил консервативный подкастер Тим Пул, который ранее остро критиковал Киев, а на прошлой неделе опубликовал в соцсети X пост, в котором написал, что Украина «борется за свое существование против злого диктатора».

Несмотря на потепление в медиапространстве, в Конгрессе консервативное крыло Республиканской партии до сих пор оказывает сопротивление. Некоторые законодатели считают финансовую и военную помощь Киеву ошибкой, и ставят под сомнение изменение риторики отдельных блогеров.

«Я не могу говорить от имени MAGA, но я не собираюсь поддерживать Украину», — заявил республиканец от штата Теннесси Тим Берчетт.

Другие конгрессмены в частных разговорах предполагают, что лоббистские усилия иностранных правительств слишком сильно давят на правую медиаэкосистему США. Они отмечают, что публикации в X не определяют внешней политики.

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Однако в Белом доме продолжают говорить, что хотят скорейшего завершения войны.

Что будет обсуждать Зеленский в США

По данным источников, осведомленных о планах Владимира Зеленского, он привез в Вашингтон четкий перечень вопросов к обсуждению с Трампом:

Введение и усиление санкций против РФ. Совместное соглашение по производству и поставке беспилотников. Получение дополнительных систем ПВО Patriot. Параметры будущих мирных переговоров.

Отдельная тема — доказательства военно-технического сотрудничества России и Ирана. Поскольку база MAGA жестко настроена против Тегерана, эти факты могут изменить отношение республиканцев к поддержке Киева.

Ключевым аргументом Украины остается убедительность на поле боя. Массированные удары украинских дронов по российской инфраструктуре показывают, что Москва теряет инициативу.

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отмечает, что Трамп уже начал менять риторику. В частности, во время саммита НАТО в Анкаре он публично поддержал изготовление ракет-перехватчиков Patriot в Украине и упомянул о своих «хороших отношениях» с Зеленским. По мнению Волкера, это стало прямым указанием для движения MAGA, что поддержка Украины больше не табу.

Главным испытанием недели станет голосование в Сенате за законопроект о санкциях против России Линдси О. Грэма. Документ предусматривает жесткие ограничения против Москвы и высокие пошлины для покупателей российских энергоресурсов. Рассмотрение документа начнётся во вторник, 28 июля.

Трамп о помощи РФ Ирану

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что хочет лично проверить информацию о предоставлении Россией спутниковых данных Ирану для атак на американские военные объекты.

По его словам, он намерен спросить об этом во время разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время глава Белого дома предположил, что даже если эти данные и передавались, они не оказали существенного влияния на ход событий.

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