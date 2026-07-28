План Зеленского и ловушка для Трампа: какие два сценария ждут Украину после визита в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

В ближайшее время Владимир Зеленский отправится в Соединенные Штаты для переговоров с Дональдом Трампом. Этот визит будет проходить в условиях обострения ситуации вокруг Ирана, в преддверии избирательной кампании в Конгресс, а также во время нового витка напряженности между Вашингтоном и Москвой.

Какие именно темы станут ключевыми во время диалога двух лидеров, в комментарии «24 Каналу» проанализировал глава Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко. Кроме того, эксперт выделил два возможных сценария дальнейшего сотрудничества США с Украиной и РФ.

Визит Зеленского в США и международный контекст

Эксперт обратил внимание на то, что в США в ноябре состоятся промежуточные выборы, на результаты которых повлияют события, разворачивающиеся на Ближнем Востоке.

Реклама

Это несет, по мнению Буряченко, для Украины угрозы, прежде всего энергетического кризиса, но и определенные возможности — в совместных проектах, в частности, Drone Deal, антибаллистической тематике и более широких компонентах безопасности, в частности, со странами Ближнего Востока и Персидского залива.

«Трампу в преддверии выборов нужно получить комплексный политический результат. И если будет возможность „завершить“ девятую войну — то есть войну России против Украины — его команда от этого не откажется», — подчеркнул он.

Позиция Вашингтона и ослабление России

Ранее госсекретарь США Марк Рубио перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США сделают все возможное для завершения российско-украинской войны, если сложится соответствующая конфигурация.

«Но после переговоров, российская делегация фактически получила политическую оплеуху. Ведь Рубио дал понять россиянам, что „дух Анкориджа“ отсутствует, что он неприемлем для Украины, а США, несмотря на запрос из России, продолжат передавать Киеву вооружение», — сказал президент Международного института исследований безопасности.

Реклама

Позиции России также ослабляет экономический и энергетический кризис, переходящий в хроническую стадию. По его словам, это будет иметь серьезные социальные последствия, особенно накануне предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.

Два сценария развития событий

Все эти факторы, как считает Бурченко, подталкивают Дональда Трампа к одному из двух сценариев.

«Согласно первому сценарию, США давят на Россию вместе с Украиной и европейцами, заставляя Путина сесть за стол переговоров на справедливых условиях. Эти условия предложила и Украина, и европейцы. Тогда Трамп мог показать понятный политический результат перед промежуточными выборами, и это было бы реализовано честно, в частности, через инструменты гарантий безопасности», — отметил он.

Также, как считает эксперт, этот вариант приемлем для Украины, но требует серьезной работы со стороны США и европейских партнеров. В частности, по ограничению экспорта российского газа и нефти. Но готовы ли к этому США и Европа, особенно на фоне масштабирования энергетического кризиса, открытый вопрос.

Реклама

Второй сценарий предполагает, что США будут постоянно находиться в переговорном процессе, получая предложения от России и поддерживая диалог с Украиной.

«Такой вариант позволял бы Трампу показать своим избирателям, прежде всего республиканцам, что он не отказывается от обещания завершить войну в Украине. Однако реальных движений до завершения войны он не предпринимал бы, потому что приоритет оставался бы за Ближним Востоком», — отметил президент Международного института исследований безопасности.

Планы Трампа и Зеленского на переговоры

Поэтому, по мнению Алексея Буряченко, именно в такой логике, вероятно, пройдет встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне. Американский лидер, скорее всего, попытается показать избирателям контакт с лидером Украины, попытки урегулировать войну и даже намерение принять санкционный пакет Линдси Грэма. Однако в то же время он будет оставаться на связи с Путиным.

Относительно Владимира Зеленского, его план максимум — посадить Россию за переговорный стол через санкционный пакет Линдси Грэма. А план минимум от встречи с Трампом: получение возможности закрыть небо, перенаправление в Украину большего количества запасов ракет PAC-3 для систем Patriot, а также, как подчеркнул Буряченко, скорейшее размещение производства этих ракет.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп во вторник, 28 июля, должен провести в Белом доме отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По словам представителя Белого дома, во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны планируют обсудить ход мирного процесса по войне между Россией и Украиной.

«Сейчас пора положить конец войне», — заявил представитель администрации США.

Накануне Трамп также прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану разведывательную информацию по американским военным базам. Президент США заявил, что не считает, что это происходит, по крайней мере, «не на высоком уровне».

Новости партнеров