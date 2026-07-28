Самое масштабное солнечное затмение за почти 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине

Солнечное затмение / © pexels.com

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В среду, 12 августа 2026 года, произойдет полное солнечное затмение, которого Европа не видела с 1999 года, однако Украина окажется за пределами зоны полной фазы. Наиболее заметное частичное затмение смогут увидеть на западе страны, если погода и открытый западный горизонт позволят наблюдать Солнце.

О маршруте полной фазы сообщает NASA.

Тень Луны пройдет над Гренландией, Исландией, Атлантическим океаном, севером Испании и небольшой частью Португалии. Большая часть Европы увидит лишь частичное затмение.

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Где Солнце исчезнет полностью

Полное затмение возникает, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем и полностью закрывает солнечный диск. Однако полная фаза наблюдается только в узкой полосе лунной тени, поэтому для большинства наблюдателей она продлится менее двух минут, а вблизи центра полосы — менее двух с половиной.

Полная фаза в 2026 году не будет рекордной: по данным NASA, её максимальная продолжительность не превысит двух с половиной минут.

Что увидят в Украине

В Украине полной фазы солнечного затмения не будет.

По расчетам timeanddate.com, максимальная доля солнечного диска, закрытого Луной, составит:

в Ужгороде — 43,47%;

во Львове — 40,47%;

в Тернополе — 26,44%;

в Хмельницком — 16,36%;

в Виннице — 6,88%;

в Киеве — 2,69%.

Наиболее заметная фаза для украинских наблюдателей будет на западе, но и там Солнце будет находиться низко над горизонтом. Наблюдать солнечное затмение можно будет преимущественно вечером, примерно с 20:16 по киевскому времени.

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Где в Европе будет видно затмение

Полную фазу в Европе увидят в Исландии, а также в узкой полосе на севере Испании и в небольшой части Португалии. Это не означает, что полное затмение будет видно на всей территории этих стран: в Мадриде, например, оно останется почти полным, но частичным.

Частичное затмение также будет наблюдаться в Великобритании, Ирландии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Польше, Чехии, Австрии, Швейцарии, Италии, Словении, Хорватии и странах Балканского полуострова.

По данным NASA, в Дублине затмение Солнца достигнет 94 %, в Лондоне — 91 %, в Париже — 92%, в Берлине и Вене — до 85%, в Осло — до 83%, в Стокгольме — до 81%, а в Кракове — до 64%.

Как безопасно наблюдать затмение

Во время фазы частичного солнечного затмения нельзя смотреть на Солнце без специальной защиты. NASA рекомендует использовать сертифицированные очки для наблюдения, ручные солнечные фильтры или косвенный метод, например, проектор-камеру-обскуру.

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Обычные солнцезащитные очки не защищают глаза от опасного излучения. Также нельзя смотреть на Солнце через бинокль, телескоп или объектив камеры без специального фильтра, установленного перед оптикой.

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