Найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні

Сонячне затемнення / © pexels.com

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У середу, 12 серпня 2026 року, відбудеться повне сонячне затемнення, яке Європа не бачила від 1999-го року, але Україна опиниться поза смугою повної фази. Найпомітніше часткове затемнення зможуть побачити на заході країни, якщо погода й відкритий західний горизонт дозволять спостерігати Сонце.

Про маршрут повної фази повідомляє NASA.

Тінь Місяця пройде над Гренландією, Ісландією, Атлантичним океаном, північчю Іспанії та невеликою частиною Португалії. Більшість Європи побачить лише часткове затемнення.

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Де Сонце зникне повністю

Повне затемнення виникає, коли Місяць проходить між Землею і Сонцем та повністю закриває сонячний диск. Однак повна фаза доступна лише у вузькій смузі місячної тіні, тому для більшості спостерігачів вона триватиме менш як дві хвилини, а поблизу центра смуги — менш як дві з половиною.

Повна фаза у 2026 році не буде рекордною: за даними NASA, її максимальна тривалість не перевищить двох із половиною хвилин.

Що побачать в Україні

В Україні повної фази сонячного затемнення не буде.

За розрахунками timeanddate.com, максимальна частка закритого Місяцем сонячного диска становитиме:

в Ужгороді — 43,47%;

у Львові — 40,47%;

у Тернополі — 26,44%;

у Хмельницькому — 16,36%;

у Вінниці — 6,88%;

у Києві — 2,69%.

Найпомітніша фаза для українських спостерігачів буде на заході, але й там Сонце перебуватиме низько над горизонтом. Спостерігати сонячне затемнення можна буде перевважно ввечері, орієнтовно від 20:16 за київським часом.

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Де затемнення побачать у Європі

Повну фазу в Європі побачать в Ісландії, а також у вузькій смузі на півночі Іспанії та в невеликій частині Португалії. Це не означає, що повне затемнення буде видно на всій території цих держав: у Мадриді, наприклад, воно залишиться майже повним, але частковим.

Часткова фаза також буде у Великій Британії, Ірландії, Франції, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Німеччині, Данії, Норвегії, Швеції, Польщі, Чехії, Австрії, Швейцарії, Італії, Словенії, Хорватії, країнах Балкан.

За даними NASA, у Дубліні покриття Сонця сягне 94%, у Лондоні — 91%, у Парижі — 92%, у Берліні та Відні — до 85%, в Осло — до 83%, у Стокгольмі — до 81%, а в Кракові — до 64%.

Як безпечно спостерігати затемнення

Під час часткової фази сонячного затемнення не можна дивитися на Сонце без спеціального захисту. NASA радить використовувати сертифіковані окуляри для спостереження, ручні сонячні фільтри або непрямий метод на кшталт проєктора-камери-обскури.

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Звичайні сонцезахисні окуляри не захищають очі від небезпечного випромінювання. Також не можна дивитися на Сонце через бінокль, телескоп чи об’єктив камери без спеціального фільтра, встановленого перед оптикою.

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