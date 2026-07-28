В золотых босоножках и изумрудном платье с разрезом: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Реклама

Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци, когда направлялась на вечеринку в Нью-Йорке.

Для вечернего выхода она выбрала длинное атласное платье насыщенного изумрудного оттенка. Наряд имел лаконичный верх без рукавов, драпировку на талии и высокий разрез на юбке.

Реклама

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди дополнила свой наряд золотистыми босоножками на каблуках с тонкими ремешками и темно-изумрудным клатчем из кожи питона. Из украшений на ней были массивный золотой браслет и кольцо.

Реклама

Кроуфорд сделала прическу с легкими волнами и нежный макияж с нюдовой помадой.

Напомним, Синди Кроуфорд призналась, почему не делает подтяжку лица.

Новости партнеров