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- Шоу-бизнес
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В золотых босоножках и изумрудном платье с разрезом: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку
Супермодель выбрала для мероприятия красивый наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.
Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци, когда направлялась на вечеринку в Нью-Йорке.
Для вечернего выхода она выбрала длинное атласное платье насыщенного изумрудного оттенка. Наряд имел лаконичный верх без рукавов, драпировку на талии и высокий разрез на юбке.
Синди дополнила свой наряд золотистыми босоножками на каблуках с тонкими ремешками и темно-изумрудным клатчем из кожи питона. Из украшений на ней были массивный золотой браслет и кольцо.
Кроуфорд сделала прическу с легкими волнами и нежный макияж с нюдовой помадой.
Напомним, Синди Кроуфорд призналась, почему не делает подтяжку лица.