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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

В золотых босоножках и изумрудном платье с разрезом: Синди Кроуфорд сходила на вечеринку

Супермодель выбрала для мероприятия красивый наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд попала в объективы папарацци, когда направлялась на вечеринку в Нью-Йорке.

Для вечернего выхода она выбрала длинное атласное платье насыщенного изумрудного оттенка. Наряд имел лаконичный верх без рукавов, драпировку на талии и высокий разрез на юбке.

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди дополнила свой наряд золотистыми босоножками на каблуках с тонкими ремешками и темно-изумрудным клатчем из кожи питона. Из украшений на ней были массивный золотой браслет и кольцо.

Кроуфорд сделала прическу с легкими волнами и нежный макияж с нюдовой помадой.

Напомним, Синди Кроуфорд призналась, почему не делает подтяжку лица.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
136
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