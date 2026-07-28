Лукашенко могут "пригласить" на скамью подсудимых в Украине: офис Зеленского обратился в прокуратуру

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

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Офис президента Украины официально попросил генерального прокурора рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Этот шаг стал реакцией украинских властей на призыв оппозиционного Белорусского демократического форума, который в мае попросил Киев привлечь Лукашенко к ответственности за военные преступления, геноцид и государственный террор. Оппозиционеры обвиняют его в соучастии в российской войне и принудительном перемещении по меньшей мере 2442 украинских детей в Беларусь через специальную программу, задокументированную Йельской лабораторией гуманитарных исследований.

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Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Юридические перспективы и международное давление

В ОПУ письменно ответили Форуму, что их обращение было передано в прокуратуру с просьбой принять соответствующие меры реагирования при наличии для этого законных оснований. Хотя сейчас нет перспектив появления Лукашенко перед украинским судом, любые обвинения против него могут быть использованы Киевом и белорусской оппозицией в качестве аргумента для Запада сохранения санкционного давления.

«Это могло бы оказать глубокое влияние внутри Беларуси, потому что Лукашенко воспринял бы это очень лично и был бы глубоко озабочен последствиями», — заявил генеральный секретарь Белорусского демократического форума Дмитрий Болкунец.

Оппозиционер также добавил, что потенциальное судебное преследование значительно повысило бы личные правовые и риски безопасности для политика, став весомым актом исторической справедливости.

Участие Беларуси в войне против Украины

Александр Лукашенко, как близкий союзник российского президента Владимира Путина, разрешил Москве использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В настоящее время он продолжает поддерживать агрессора другими способами, в частности, позволяет размещать на своей территории тактические ядерные ракеты и использовать белорусские военные базы и полигоны.

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В то же время Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины. В этом месяце он в очередной раз заявил офицерам и выпускникам военных училищ, что «никто не собирается посылать вас в эту кровавую баню».

Обострение отношений и переговоры с США

В последние недели президент Украины Владимир Зеленский занял более напористую позицию по отношению к Лукашенко. В частности, в прошлом месяце украинская сторона выдвинула ему ультиматум с требованием убрать ретрансляционные станции, которые, по словам Киева, помогали российским беспилотникам наносить удары по Украине.

Еще в 2023 году Лукашенко публично утверждал, что Беларусь лишь временно приняла некоторых детей из Украины, чтобы помочь им оправиться от травм, вызванных войной. Однако именно эти действия стали одним из главных поводов обращения белорусской оппозиции к украинскому правосудию.

Пока белорусский лидер ведет переговоры с администрацией президента Дональда Трампа, чтобы добиться снятия большего количества санкций США в обмен на освобождение политических заключенных. В этих обстоятельствах официальные обвинения от Украины могут существенно усложнить его позицию на международной арене.

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Напомним, военный эксперт предупредил об опасном сценарии Лукашенко. Пока прямой угрозы наступления россиян со стороны Беларуси нет, но они будут пытаться атаковать украинские войска на горячих направлениях на границе с РФ.

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