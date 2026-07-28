Все решится за 90 минут: почему встречу Зеленского с Трампом называют важнейшей для Украины

Трамп и Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. В Киеве надеются, что улучшение отношений между лидерами поможет получить новую военную и политическую помощь для завершения войны. Для Украины это самый важный шанс договориться о поддержке с начала второго срока Трампа.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Встреча Зеленского с Трампом — главные темы

По данным издания, эти переговоры продлятся 90 минут и показывают, как сильно изменились отношения между лидерами. Еще полтора года назад, в феврале 2025-го, их спор в Овальном кабинете едва не сорвал сотрудничество между странами. Ситуацию удалось улучшить благодаря длительной работе советников и короткому разговору Зеленского и Трампа на похоронах Папы Франциска весной прошлого года.

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Главная цель Зеленского — убедить Трампа в том, что поддержка Украины служит интересам США, а также апеллировать к стремлению американского президента быть связанным с победами и успехом.

Как рассказал Зеленский в комментарии Financial Times, Трамп положительно оценил украинские удары дальнобойными беспилотниками по российскому энергетическому сектору, отметив, что Украина «справляется очень хорошо».

«Президент Трамп хочет быть там, где есть успех. Это связано со многими вещами — не только с его личностью, но и с приближающимися выборами, его статусом, его верой в то, как можно закончить эту войну», — заявил Зеленский.

Источник, знакомый с обсуждениями вокруг предстоящей встречи, отметил:

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«Если Зеленский будет придерживаться простоты и не будет усложнять ситуацию, все пройдет хорошо».

Издание отмечает, что определенный прогресс уже есть: на саммите НАТО в Анкаре Трамп согласился на предоставление Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot. Сейчас Киев стремится ускорить поставки этих систем, углубить сотрудничество в области вооружений и усилить давление на Владимира Путина.

Сообщается, что еще одним важным фактором в Вашингтоне может стать внезапная смерть сенатора Линдси Грэма — искреннего сторонника Украины, скончавшегося 11 июля сразу после поездки в Киев. Зеленский планирует посетить поминальную службу за ним. В то же время, проукраинские республиканцы надеются, что это побуждает конгрессменов вернуться к рассмотрению законопроекта о новых санкциях против России.

Отмечается, что этот визит проходит в сложное для обоих политиков время. Зеленский приезжает после больших кадровых изменений в Украину, в том числе замены министра обороны и главнокомандующего армией. А Трамп оказался между двумя огнями: с одной стороны, он критикует Путина за неуступчивость, с другой — испытывает давление со стороны ультраправых сторонников, выступающих против помощи Украине.

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В издании отметили, что показательным примером изменений в окружении Трампа стал визит в Киев ультраправой активистки Лоры Лумер, ранее выступавшей против помощи Украине. Во время поездки украинские чиновники даже нашли свидетельство о рождении ее прадеда из Винницы.

После увиденного Лумер заявила, что американские правые подверглись российской пропаганде. Она также взяла интервью у Зеленского, а Трамп распространил его в своей соцсети с подписью: «Очень хорошо!!!».

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетит США и встретится с Дональдом Трампом. Визит намечен на 28 июля.

В рамках визита Зеленский также примет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, после чего должен встретиться с Трампом.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп, больше года в частных разговорах говоривший о проигрыше Украины, в последние недели изменил свое мнение. Теперь он гораздо более благосклонно относится к Владимиру Зеленскому и с большим оптимизмом оценивает возможности Украины.

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