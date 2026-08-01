Потепление в отношениях между Трампом и Зеленским: в The Guardian назвали неожиданную причину

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Associated Press

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Отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в последние месяцы заметно улучшились, и это может быть связано с растущими трудностями Вашингтона в противостоянии с Ираном.

К такому выводу пришло британское издание The Guardian, анализируя изменение отношений между двумя лидерами.

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Потепление отношений после громкого конфликта в Белом доме

Издание напоминает, что после резкого обострения отношений в начале 2025 года, когда Дональд Трамп публично раскритиковал Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме, между президентами произошло заметное сближение.

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За это время они провели несколько личных встреч, а риторика американского президента в отношении украинского лидера стала значительно более благожелательной.

Аналитик Совета по международным отношениям и бывший советник Белого дома Чарльз Купчан отметил, что отношения между Трампом и Зеленским прошли путь от открытого конфликта к конструктивному диалогу, сопровождаемого серией успешных переговоров.

Какова роль конфликта между США и Ираном

Издание The Guardian отмечает, что ускорение потепления в отношениях между двумя президентами почти полностью совпало по времени с ухудшением положения США в войне против исламского режима Ирана.

После возобновления боевых действий и обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Вашингтон столкнулся с новыми военными и политическими вызовами, что вынудило администрацию искать дополнительные возможности для укрепления собственной обороноспособности и защиты союзников.

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Вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси Трита Парси высказал предположение, что именно в этот момент Украина перестала восприниматься Белым домом исключительно как получатель американской помощи и предложила собственные технологические решения.

По его мнению, это могло стать одним из факторов, повлиявших на изменение отношения Дональда Трампа к украинскому руководству.

Опыт борьбы с «шахидами» стал важным для США

Издание отмечает, что за годы полномасштабной войны Украина накопила уникальный опыт противодействия иранским ударным беспилотникам Shahed, которые Россия массово применяет против украинских городов.

Именно этот опыт, а также быстрое развитие украинских технологий борьбы с дронами и беспилотных систем в настоящее время вызывают значительный интерес в США и у их партнеров на Ближнем Востоке, которые также столкнулись с атаками иранских беспилотников.

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По данным The Guardian, Киев уже направил сотни военных экспертов в страны Персидского залива для консультирования по вопросам противодействия дронам, а также предлагает союзникам свои технологические наработки в сфере беспилотной войны.

Чарльз Купчан считает, что Владимир Зеленский сумел продемонстрировать Дональду Трампу практическую ценность Украины как союзника.

По словам эксперта, украинская сторона убедила американского президента в том, что может помочь США в сфере, которая приобрела критическое значение после обострения конфликта с Ираном.

Украина как поставщик решений в сфере безопасности

По мнению авторов материала, Киев постепенно меняет свою роль в отношениях с союзниками, переходя от статуса страны, которая лишь нуждается в военной помощи, к статусу государства, способного предлагать уникальные оборонные технологии и практический боевой опыт.

Именно эта трансформация, по мнению экспертов, опрошенных The Guardian, может стать одним из ключевых факторов изменения отношения администрации Дональда Трампа к Украине, хотя окончательная политика Вашингтона, учитывая непредсказуемый стиль американского президента, по-прежнему остается труднопрогнозируемой.

Напомним, недавно Зеленский и Трамп в ходе часовой встречи в Вашингтоне обсудили укрепление украинской ПВО, совместное оборонное производство и дальнейшие дипломатические шаги по прекращению войны.

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