Может ли прийти новая повестка после уплаты штрафа в "Резерв+": разъяснение для военнообязанных

Резерв+ / © Минобороны Украины

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Уплата штрафа через приложение «Резерв+» устраняет статус «красная лента» и закрывает конкретное нарушение военного учета. В то же время, это не освобождает военнообязанного от дальнейшего выполнения требований законодательства, в частности от обязанности появляться за новыми повестками.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Что меняет уплата штрафа через «Резерв+»

После уплаты штрафа в приложении «Резерв+» закрывается конкретное нарушение, например, неявка по повестке. Также в системе исчезает статус «красная лента», а основания для принудительного доставки работниками Национальной полиции именно из-за этого нарушения больше отсутствуют.

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В то же время, если штраф был оплачен в автономном режиме, а территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще не внес соответствующую информацию в реестр, статус может не обновиться автоматически. В таком случае рекомендуется иметь при себе квитанцию об оплате.

Могут ли после уплаты штрафа вручить новую повестку

Уплата штрафа не означает, что военнообязанный не будет больше получать повесток.

Оплата закрывает только одно конкретное нарушение, в то время как обязанность выполнять требования военного учета и появляться по новым вызовам остается.

Если военнообязанный проигнорирует новую повестку, это может привести к новому штрафу, повторному появлению статуса «красная лента», а также к уголовной ответственности.

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Какая ответственность предусмотрена

За систематическое игнорирование требований военного учета законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва, а статья 337 УКУ за уклонение от военного учета или учебного или специального собрания.

Что важно помнить

Уплата штрафа через «Резерв+» позволяет урегулировать только конкретное нарушение, за которое он был наложен. В то же время, она не отменяет обязанностей военнообязанного по соблюдению правил военного учета.

Поэтому, даже после оплаты штрафа, новая повестка может быть вручена в любой момент, а ее игнорирование снова может стать основанием для применения предусмотренных законом санкций.

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Мобилизация в Украине 2026 — последние новости

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