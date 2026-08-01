Убийство Комарова на Бали: ветерана KRAKEN могут заподозрить в этом громком деле

Ветеран подразделения KRAKEN Глеб Новостройный

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В Киеве задержали ветерана спецподразделения ГУР МО «KRAKEN» Глеба Новостройного с позывным «Днепрянин», которого, по неофициальной информации, могут заподозрить в причастности к убийству украинца Игоря Комарова на индонезийском острове Бали.

Об этом сообщил основатель подразделения Константин Немичев в Telegram.

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По словам Немичева, Новостройный четыре года служил в штурмовой роте KRAKEN, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья.

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«В Киеве задержали Глеба Новостройного, который четыре года служил в штурмовой роте KRAKEN, а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья. Глеб — футбольный болельщик „Днепра“ и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Харькова», — написал Немичев.

Он отметил, что на данный момент официальной информации об уголовном деле практически нет.

«Дело засекречено, известно лишь, что сегодня в 14:30 Печерский районный суд Киева должен рассмотреть вопрос об избрании ему меры пресечения. Другой официальной информации по делу нет», — сообщил основатель KRAKEN.

В то же время Немичев подчеркнул, что информация о возможной причастности Новостройного к преступлению поступает исключительно из неофициальных источников.

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«Из неофициальных источников поступает информация, что его могут привлечь к ответственности за причастность к убийству офисного работника на Бали», — отметил он.

Немичев также выразил надежду на прозрачное расследование дела.

«Надеюсь, что после огласки дело станет максимально открытым, а правоохранительные органы будут действовать исключительно в рамках закона, обеспечив объективное расследование», — написал он.

Официальных заявлений украинских правоохранительных органов о задержании Глеба Новостройного или предъявлении ему подозрения на данный момент не обнародовано.

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Убийство Игоря Комарова на Бали — кто причастен

Как сообщалось ранее, в конце февраля 2026 года в сети появилась информация о похищении на индонезийском острове Бали двух граждан Украины — Ермака Петровского и Игоря Комарова, сыновей двух бизнесменов из Днепра. По сообщениям, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова похитили, подвергли пыткам и потребовали за его освобождение выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В марте стало известно, что украинские правоохранительные органы совместно с индонезийскими коллегами расследуют обстоятельства возможного похищения и убийства 28-летнего Игоря Комарова.

Тогда же Интерпол по запросу правоохранительных органов Индонезии объявил в международный розыск пятерых подозреваемых по этому делу, в том числе трех граждан Украины. В то же время имя Глеба Новостройного среди лиц, в отношении которых были обнародованы «красные уведомления» Интерпола, не фигурировало.

Убийство украинца Комарова на Бали — подробности

Напомним, украинская блогерша Ева Мишалова вышла в публичное пространство после трагической гибели своего бойфренда Игоря Комарова. Девушка нарушила молчание в своих соцсетях, поделившись подробностями о том, как она пытается справиться с тяжелой утратой.

Перед жестоким убийством сына украинского бизнесмена Игоря Комарова на Бали похитители, возможно, отследили жертву по постам в Instagram его девушки. Полиция обнаружила изуродованное тело Комарова, за которого требовали многомиллионный выкуп, с отрезанными конечностями и вырезанными органами.

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