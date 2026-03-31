Девушка убитого на Бали Комарова вышла на связь и заговорила о трагедии

Украинская блоггерша Ева Мишалова впервые за долгое время вышла в публичное пространство после трагической гибели ее бойфренда Игоря Комарова. Девушка нарушила молчание в своих соцсетях, поделившись подробностями того, как она пытается справиться с тяжелой потерей.

Об этом она написала своему Instagram.

После инцидента Ева надолго исчезла из медиаполя, не комментируя обстоятельства трагедии. Теперь же инфлюэнсерша поблагодарила всех за бережную поддержку.

«Я была в тишине это время и хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня бережно и без лишних слов. Вы и есть моя ценность. Я сейчас проживаю урон. Работаю с психологом. Сотрудничаю со следствием», — написала Мишалова.

Свой пост блоггерша дополнила красноречивым фото из поезда, на котором зафиксирована со слезами на глазах.

Кроме сообщения, Ева записала разговорное сториз, где рассказала о своей самоизоляции. Большинство времени она пытается проводить с самыми близкими людьми или наедине, чтобы прислушиваться к себе и найти силы двигаться дальше.

«Я долгое время была в тишине. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто меня поддержал. Я сейчас проживаю очень сложный период. Большую часть времени я провожу либо со своей семьей, либо сама с собой. Я занимаюсь с психологом, пытаюсь восстанавливаться, слушать себя», — поделилась девушка.

Просьба о личных границах

Возвращение к публичной жизни для Мишалова пока является лишь постепенным процессом. Она обратилась к своей аудитории с просьбой проявить уважение и не спекулировать на трагедии.

«Я видела и вижу вашу поддержку. Ваши слова многое для меня весят и восстанавливают меня. Спасибо за них. Сейчас для меня очень важно постепенное возвращение в мою рутину, которая на самом деле делает меня счастливой и нужной», — подчеркнула блогерша.

Ева также призвала подписчиков не распространять видео, связанные с трагедией, и игнорировать появляющиеся в сети недостоверные слухи.

Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали — последние новости

Напомним, по делу о похищении и убийстве украинца Игоря Комарова на Бали Интерпол объявил в международный розыск семерых мужчин, среди которых трое граждан Украины.

По данным следствия, все подозреваемые причастны к похищению, пыткам и последующему убийству Комарова. Как сообщали украинские правоохранители, у родственников потерпевшего могли потребовать значительный выкуп, однако эта информация проверяется.

Украинская полиция также открыла уголовное производство по статьям о похищении человека и вымогательствах и сотрудничает с индонезийскими правоохранителями в рамках расследования. По информации индонезийских СМИ, впоследствии было обнаружено расчлененное тело, которое по результатам ДНК-экспертизы идентифицировали как Игоря Комарова.

Правоохранители предполагают, что преступление могло быть спланировано, а похитители могли действовать по заказу, при этом не исключается версия, что первоначальной целью мог быть другой украинец, находившийся вместе с потерпевшим.

Также полиция Индонезии установила семерых иностранных граждан, которые в течение месяца следили за украинцем перед его убийством. Как сообщал генерал полиции Даниэль Адитьяджая, подозреваемые отслеживали потерпевшего до момента совершения преступления.

По его словам, стражи порядка провели масштабное расследование, проработали шесть мест событий, допросили свидетелей и использовали методы криминалистического анализа, что позволило установить всех причастных.

В деле в информационном пространстве появились предположения о возможной причастности его девушки, блоггерши Евы Мишаловой.

Впрочем, по данным полиции Бали, женщина была вызвана на допрос исключительно в качестве свидетеля для установления обстоятельств похищения и воспроизведения хронологии событий. Правоохранители подчеркнули, что после проверок не выявили никаких доказательств ее причастности к организации или исполнению преступления.

В полиции также опровергли информацию о ее задержании, подчеркнув, что никаких процессуальных мер в отношении нее не применялось.