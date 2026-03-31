Такую паску пекли еще столетие назад — старинный рецепт известной кулинарки Ольги Франко

Паска.

Пасха — это не только семейный праздник, но и особые традиции, передающиеся из поколения в поколение. Если хочется испечь настоящую паску по проверенному временем рецепту, стоит заглянуть в кулинарную историю Украины.

ТСН.ua подготовил старинный рецепт украинского кулинара 20 века, автора самой популярной книги по стряпне «Практическая кухня» Ольги Франко, чьи советы до сих пор считают золотым стандартом домашней выпечки.

По такому рецепту бабки — паски — в свое время готовили в семье Франко. Внучка кулинарки Иванна Милиянчук вспоминает, как пекла бабки ее бабушка на пасхальные праздники. По ее словам, выпекание было важным процессом, к которому кулинарка тщательно готовилась.

Саму бабку пекли из домашних яиц, чтобы выпечка была желтая, и только из свежих дрожжей. Впрочем, Иванна Милиянчук адаптировала рецепт к современности. Несмотря на это, праздничная выпечка получится не менее вкусной.

Ингредиенты

400 г муки

250 мл молока

30 г свежих дрожжей

4 желтка

50 г сливочного масла

100 г сахара

1 ложка масла

1 ложка сметаны

приправы: цедра лимона, кардамон, корица, ваниль

Приготовление

Готовим опару или растворку. Возьмите часть теплого молока, добавьте к нему немного сахара, дрожжей и немного муки. Перемешайте до однородности. Оставьте в теплом месте, чтобы началось брожение. Когда опара подросла, добавьте остальное молоко, муку, желтки и сахар. Замешивайте тесто — пока оно не станет гладким и не перестанет липнуть к рукам. Оставьте тесто подрастать на 1 час. После этого добавляем топленое масло, растительное масло и сметану, а также цедру и специи. Снова вымешиваем и ставим еще на 1 час, чтобы выросло. Готовое тесто разложите по формам и оставьте еще подрасти в тепле. Когда оно увеличится в объеме, выпекайте при температуре 170 градусов до готовности — примерно на 60 мин.

