Перемирие на Пасху: согласится ли Россия на паузу в войне и какую ловушку она готовит для Украины

Согласится ли Россия на предложение Украины о режиме тишины во время Пасхальных праздников

Украина предложила России установить режим тишины на период пасхальных праздников, демонстрируя готовность к дипломатическим шагам для сохранения жизней.

Однако эксперты предупреждают, что Кремль традиционно использует подобные инициативы для манипуляций и подготовки новых ударов.

Украина готова к перемирию на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня во время пасхальных праздников.

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинства и независимости нашего государства. Прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое… мы готовы к прекращению огня на пасхальные праздники», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к компромиссам, кроме тех, которые противоречат суверенитету страны.

В то же время Зеленский сообщил, что Россия не подает сигналово готовности к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре.

«Если они будут бить по нам — мы будем отвечать. Если они готовы остановиться, мы будем действовать зеркально», — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский завтра обсудит инициативу пасхального перемирия с командой президента США Дональда Трампа.

Между тем советник Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии «24 Каналу» подчеркнул, что Украина не пойдет на то, чего требует Россия.

Он подчеркнул, что позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной: Киев не собирается отдавать территории, которые враг годами пытается захватить силой. Такие требования противоречат и Конституции Украины, и нормам международного права.

По словам Подоляка, сама Россия сейчас вообще не рассматривает вариант прекращения огня. Кремль не планирует останавливать удары по мирным городам и критической инфраструктуре, поскольку террор остается их единственным действенным инструментом. Таким образом россияне пытаются убедить себя, что война не является для них провальной.

«Россия не готова к любой жизни в мире. Война для нее является единственным форматом продолжения существования. Как только она закончится, так сразу у них возникнут существенные внутренние проблемы. Это приведет к тому, что Россия закончит свое существование в таком формате», — сказал Подоляк.

В Кремле цинично отреагировали на предложение Украины о перемирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение Украины о перемирии на Пасху, заявил, что Москва якобы не видела «четко сформулированной инициативы» от президента Владимира Зеленского.

При этом представитель Кремля обвинил Киев в нежелании идти на мирные переговоры, в которых якобы заинтересована Россия. Песков манипулятивно добавил, что украинскому президенту стоит искать путь к «полному миру», а не к временному прекращению огня.

Пытаясь оправдать такую позицию, Песков прибегнул к откровенной лжи об «успехах» оккупационных войск на фронте.

Готова ли Россия к прекращению огня

аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина в очередной раз демонстрирует готовность к дипломатии, предложив России установить режим тишины на фронте в течение пасхальных праздников. В то же время там отмечают, что такие инициативы со стороны Киева подтверждают стремление страны к реальному диалогу.

Однако в Москве предложение отвергли в привычной циничной манере, отмечают аналитики. В частности, представитель Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что слова Зеленского не стоит воспринимать серьезно.

В ISW напоминают, что Кремль часто использует подобные паузы как инструмент «когнитивной войны». Аналитики отмечают, что цель Кремля — создать иллюзию добродетели перед мировым сообществом, одновременно отвергая призывы Украины и США к длительному или постоянному миру.

Кроме того, российское командование использует такие паузы с чисто военной целью. По наблюдениям экспертов, во время мораториев на удары Россия накапливает ракеты. Таким образом, оккупанты пытаются максимизировать убытки в следующих пакетах ударов сразу после окончания срока действия перемирия.

Как Кремль может использовать пасхальное перемирие

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для «24 канала» рассказал, что Россия может использовать режим тишины для достижения собственных целей.

Эксперт убежден, что Кремль вряд ли будет придерживаться договоренностей. В то же время он предполагает, что россияне могут взорвать какой-то объект в Донецкой области, например сарай, и выдать это за удар украинской ракетой «Фламинго», чтобы обвинить Киев в нарушении режима тишины.

«Сейчас мы находимся в условиях большой войны. Против нас есть коварный враг, у которого нет никаких моральных принципов или этики», — подчеркнул военный эксперт.

В то же время Нарожный отметил, что праздники являются периодом повышенной опасности из-за большого скопления людей. Кроме того, во время режима тишины россияне могут безопасно накопить большее количество дронов-камикадзе «Шахед» для будущих ударов.

Учитывая это, украинцам рекомендуют быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже в праздничные дни.

Напомним, в прошлом году оккупанты 2935 раз нарушали режим тишины «пасхального перемирия». Больше всего обстрелов и штурмовых действий было зафиксировано на Покровском направлении.

