Владимир Путин.

Реклама

В Кремле шокировали циничное заявление о предложении Украины о перемирии на Пасху-2026. Мол, РФ не увидела «четко сформулированной инициативы» от президента Владимира Зеленского.

Об этом нагло высказался спикер Кремля Дмитрий Песков.

Традиционно он обвинил Киев якобы в нежелании к миру, к которому вроде бы стремится Москва. Песков цинично подчеркнул, что президенту Украины следует «принять решение для выхода на мир, а не на перемирие».

Реклама

Как-то аргументируя свои заявления, представитель Кремля лживо заявил о «продвижении вперед» их оккупационного войска. Мол, именно поэтому Украина «отчаянно нуждается в любом перемирии».

Идея перемирия на Пасху

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. По его словам, Киев «готов к любым компромиссам, кроме компромиссов с достоинством и суверенитетом».

В то же время аналитики ISW считают, что Кремль не готов к переговорам, потому что систематически отвергает какие-либо инициативы, не предполагающие полной капитуляции Киева. В свою очередь Украина демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию конфликта, предлагая конкретные шаги для уменьшения напряженности.

Отметим, что военный эксперт Павел Нарожный считает, что Россия может использовать режим тишины для манипуляций и подготовки новых атак на Пасху. Аналитик отметил, что праздники являются периодом повышенной опасности из-за большого скопления людей.