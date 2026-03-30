Может ли Путин массированно атаковать на Пасху: военный эксперт дал прогноз

Украина готова к объявлению перемирия на период нынешних пасхальных праздников. Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский. В то же время, военный аналитик предостерегает, что Россия может использовать режим тишины для манипуляций и подготовки новых атак.

Об этом в «24 Канале» сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

Угроза манипуляций и накопление сил

По мнению эксперта, страна-агрессорка вряд ли будет соблюдать договоренности. Нарожный предполагает, что россияне могут взорвать какой-то объект в Донецкой области, например сарай, и выдать это за удар украинской ракетой «Фламинго», чтобы обвинить Киев в нарушении режима тишины.

«Сейчас мы находимся в условиях Великой войны. Против нас есть коварный враг, у которого нет никаких моральных принципов или этики», — подчеркнул военный эксперт.

Риски для гражданского населения

Аналитик отметил, что праздники являются периодом повышенной опасности из-за большого скопления людей. Кроме того, во время режима тишины россияне могут безопасно накопить большее количество дронов-камикадзе «Шахед» для будущих ударов.

Учитывая это, украинцам рекомендуют быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже в праздничные дни.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым форматам окончания войны. Однако в РФ делают только заявления.

Также он заявлял, что трехсторонняя встреча откладывается из-за смещения фокуса внимания Соединенных Штатов на события в Иране. Кроме того, стороны пока не пришли к согласию относительно места проведения переговоров.

Кроме того, Путин продолжает террор Украины. Российский ударный беспилотник «Шахед» попал в роддом в Одессе во время ночной атаки 28 марта.