Зеленский снова хочет купить реакторы для ХАЭС в Болгарии: что известно

Владимир Зеленский и Андрей Гюров обсудили перспективы строительства Хмельницкой АЭС

Реклама

Украина готова к продолжению сотрудничества с Болгарией по покупке энергоблоков для атомных станций.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с и.о. главы правительства Болгарии Андреем Гюровым, прибывшим в Киев с официальным визитом.

«По моему мнению, мы просто подаем сигнал, что готовы к продолжению сотрудничества в направлении энергоблоков для атомных станций. Почему? У нас есть атомные станции, все это просчитано. Эта энергетика относительно дешевая и могла бы помогать как украинцам, так и обеспечивать экспорт в другие страны, включая Юго-Восточную Европу и Молдову, которая сейчас испытывает значительный дефицит. Сегодня мы не можем в полной мере реализовать это — не хватает мощностей. В то же время, вся необходимая инфраструктура уже построена», — сказал глава государства.

Реклама

По его мнению, два энергоблока, которые могут приносить пользу Украине и Болгарии, генерировать доходы и помогать людям, должны работать.

«Впрочем, решение пока остается за болгарской стороной. Безусловно, есть свои вызовы и временные рамки для его принятия», — подытожил Зеленский.

Позиция болгарской стороны

Гюров признал, что вопрос покупки реакторов можно решить, однако следует дождаться выборов в Болгарии.

«Я не думаю, что цена — это главная проблема по состоянию на данный момент. Вопрос в том, что, как вы знаете, Болгария ожидает выборов через три недели, поэтому наше промежуточное правительство, у него главная задача подготовить справедливые и честные выборы. Конечно, мы активно общаемся с нашими энергетическими партнерами. Здесь в Украине мы обсуждаем возможность передачи собственности этих реакторов Украине. В настоящее время есть голосование в парламенте, которое говорит о том, что любая передача собственности должна быть утверждена парламентом», — пояснил он.

Реклама

Напомним, 19 апреля в Болгарии должны пройти досрочные парламентские выборы.

Что известно о ядерных реакторах Болгарии для Украины

Напомним, что в 2023 году, в день визита президента Зеленского в Софию, Болгария согласилась продать Украине два реактора ВВЭР-1000, которые раньше покупала у России. Их должны были установить на Хмельницкой АЭС — достроить 3 и 4 энергоблоки. За это соглашение Украина должна была заплатить 600 млн евро.

В конце концов Болгария передумала продавать ядерные реакторы Украине.