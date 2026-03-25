Иран заявил об ударе по АЭС: в Кувейте срочно обратились к гражданам

Бушерская АЭС в Иране / © Associated Press

Иран утверждает о попадании снаряда по территории Бушерской АЭС. Иранские власти уверяют, что повреждений объекта и пострадавших нет, в то же время власти Кувейта предупредили об угрозе возможных радиационных утечек в соседних странах.

Об этом сообщает Iranintl.

Удар по Бушерской АЭС

По данным Организации по атомной энергии Ирана, попадание по территории АЭС произошло на фоне, как там утверждают, вражеских действий со стороны США и Израиля — снаряд упал в пределах электростанции.

В ведомстве отметили, что в результате атаки не зафиксировано никаких финансовых, технических или человеческих потерь, а также не получили повреждений объекты станции.

В Организации по атомной энергии также заявили, что удары по мирным ядерным объектам являются «очевидным нарушением международных норм об иммунитете таких центров от военных действий», и предостерегли об «опасных последствиях для региональной безопасности, в частности для стран вдоль Персидского залива».

В Кувейте предупредили об угрозе утечек радиации

Полковник-инженер Ахмед Салах Ахмед из Министерства обороны Кувейта записал видеообращение к гражданам своей страны ввиду происходящих в регионе событий, которые «требуют введения определенных правил для обеспечения полной безопасности граждан и резидентов».

«Нет необходимости в панике или закрытии учреждений в случае возможных радиационных утечек в соседних странах, поскольку ближайший реактор расположен более чем в 240 км от государства Кувейт», — сказал полковник-инженер.

Он пояснил, что такое расстояние в значительной степени уменьшает влияние возможных радиационных выбросов, ведь большинство из них рассеивается еще до достижения границ Кувейта.

Впрочем, для обеспечения максимальной безопасности жителям Кувейта нужно придерживаться следующих рекомендаций:

оставаться в безопасности внутри жилья и не выходить из дома;

плотно закрыть окна и двери, чтобы предотвратить попадание загрязненного воздуха;

следить за новостями из официальных источников, чтобы своевременно получать дальнейшие инструкции.

Предыдущий удар по АЭС в Иране

Напомним, ранее Иран и Россия сообщили о попадании снаряда вблизи рабочего энергоблока Бушерской АЭС вечером 17 марта. По данным «Росатома» и иранской стороны, утечки радиации, разрушений или пострадавших не было, однако РФ готовит эвакуацию своих специалистов. Тегеран обвинил в инциденте Израиль и США. МАГАТЭ подтвердило получение информации о происшествии, но не имело возможности провести независимую проверку.