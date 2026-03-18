В Иране произошел "прилет" по АЭС: есть ли угроза ядерной катастрофы

Здание реактора АЭС в Бушере / © Associated Press

Реклама

Иран и Россия заявили о попадании снаряда на территорию атомной электростанции в городе Бушер вблизи действующего энергоблока. Сейчас утечки радиации не зафиксировано, однако инцидент усилил опасения относительно ядерной безопасности в регионе.

Об этом пишет AP.

Иран и Россия заявили, что снаряд попал в район АЭС в Бушере. Инцидент вызвал беспокойство относительно возможного радиационного риска на фоне войны Ирана с Израилем и США. В то же время ни одна из сторон не сообщает об утечке ядерных материалов после события, произошедшего вечером 17 марта.

Реклама

Однако ситуация в очередной раз подчеркивает давние опасения соседних государств: объект на побережье Персидского залива может оказаться под угрозой как из-за боевых действий, так и из-за природных факторов, в частности землетрясений.

Подробности о попадании по АЭС в Бушере

Российские средства массовой пропаганды со ссылкой на главу «Росатома» Алексея Лихачева сообщили, что «удар пришелся по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на площадке АЭС в Бушере, вблизи действующего энергоблока». На станции работают российские специалисты, используя низкообогащенный уран производства РФ.

«Среди сотрудников государственной корпорации „Росатом“ пострадавших нет. Радиационная обстановка на площадке нормальная», — заявил Лихачев.

Он также отметил, что на объекте находится около 480 граждан России, и сейчас готовится новый этап эвакуации.

Реклама

Позже иранская Организация по атомной энергии сообщила, что «никаких финансовых, технических или человеческих потерь не зафиксировано, и ни одна часть станции не была повреждена». В Иране обвинили в этом событии США и Израиль.

Заявление МАГАТЭ о попадании по АЭС в Иране

Свою позицию обнародовало и Международное агентство по атомной энергии, доступ которого к иранским объектам ограничен из-за длительной напряженности после выхода США из ядерного соглашения в 2015 году.

«МАГАТЭ было проинформировано Ираном о том, что снаряд попал на территорию АЭС в Бушере во вторник вечером. Повреждений станции или ранений персонала не зафиксировано«, — говорится в заявлении агентства.

Независимой проверки повреждений пока нет — ни одна из сторон не обнародовала фото. В то же время Россия уже ранее распространяла недостоверные заявления относительно ядерных объектов во время войны против Украины, а Иран, со своей стороны, применяет как силовое, так и дипломатическое давление на регион.

Реклама

Тип снаряда, попавшего в комплекс, до сих пор не установлен. Центральное командование США, ответственное за военные операции в регионе, пока не комментировало ситуацию.

Не исключено, что повреждения могли быть вызваны обломками ракет или работой систем ПВО. В самом Бушере, расположенном примерно в 750 км к югу от Тегерана, есть военно-морская база и аэропорт двойного назначения и ггород защищен средствами противовоздушной обороны.

Автор статьи отметил, что удар по атомной электростанции потенциально может вызвать утечку радиации — это одна из ключевых угроз, которая активно обсуждается после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году, когда ядерные объекты оказались в зоне боевых действий.

Если радиация попадет в воды Персидского залива, это может иметь катастрофические последствия для стран региона, которые зависят от опреснения морской воды для обеспечения населения питьевой водой.

Реклама

Война в Иране — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Штаты пока не готовы покинуть Иран, но сделают это совсем скоро. Он добавил, что в случае немедленного выхода американских сил стране понадобится 10 лет на восстановление.

В Иране заявили о гибели секретаря Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани в результате целенаправленного удара по Тегерану. Вместе с влиятельным политиком, который был ключевой фигурой в формировании политики безопасности и переговорщиком, погибли его сын, заместитель и охранники.

В Израиле заявили о ликвидации министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба и анонсировали «неожиданности на всех фронтах», которые выведут войну на новый уровень.

США нанесли удары сверхтяжелыми 2-тонными авиабомбами по ракетным объектам Ирана возле Ормузского пролива. Целью стали укрепленные позиции с противокорабельными ракетами, которые угрожали международному судоходству. Использованные боеприпасы позволили уничтожить хорошо защищенные подземные цели на иранском побережье.