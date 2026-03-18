Принцесса Кейт выбором пальто продемонстрировала блестящий дипломатический ход

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Associated Press

Чтобы поприветствовать сегодня президента Нигерии и его жену в Виндзоре, принцесса Уэльская в очередной раз использовала свой гардероб как лучший дипломатический мост. Принцесса надела безупречное пальто от Толу Кокера, молодого дизайнера нигерийского происхождения.

Пальто выполнено в эстетике, напоминающей «золотой век» авиации 60-х годов, наряд принцессы выглядел шикарно, как у стюардессы. К слову, мама Кэтрин — Кэрол Миддлтон — в молодости работала стюардессой.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кейт всегда старается, чтобы ее гардероб для публичных выходов имел смысл, и это не является секретом. Понимая, что каждая ее вещь анализируется до мельчайших деталей, она использует это для передачи посланий.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Выбор Толу Кокер — не случайное решение. Этот молодой дизайнер — одна из самых видных фигур на лондонской творческой сцене и убежденный защитник культурной идентичности. Выбрав наряд от дизайнера с нигерийскими корнями, принцесса Уэльская, не произнеся ни слова, отдает дань уважения своим гостям, пишет vanitatis.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Пальто, сшитое из 100% британской шерсти серого цвета, имеет удлиненный силуэт с подчеркнутой талией и выразительными плечами, которые выгодно подчеркивают фигуру принцессы. Ключ к эффекту «роскошной униформы» — это двойные лацканы и контрастный белый воротник из эластичного хлопка. Эта двухцветная деталь, наряду с двубортной застежкой, придает пальто ретро-стиль и профессиональный вид, напоминающий культовую униформу стюардесс.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кейт дополнила свой образ аксессуарами, которые у нее уже были, отдав предпочтение экологичным вариантам: туфлям на каблуке с имитацией крокодиловой кожи от Hugo Boss и черной сумочке Mulberry. Новинкой, как и пальто, стала шляпа-фасинатор — модель с наклоном и большим белым бантом, которая идеально дополняет лацканы пальто от Tolu Coker.