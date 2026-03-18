Украину атакует холодный фронт: где 18 марта испортится погода

Похолодание в Украине / © ТСН

Реклама

Погода в Украине 18 марта существенно изменится из-за влияния холодного антициклона с севера. Ожидается значительное снижение температуры, пасмурное небо и осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

В Украине 18 марта ожидается довольно контрастная синоптическая ситуация. В приземном слое атмосферы будет расти давление и усиливаться влияние антициклона с севера.

Реклама

В то же время на высотах активизируется зона низкого давления со стороны Черного моря, что повлечет значительную облачность, а на Левобережье местами возможны небольшие осадки — даже с мокрым снегом.

Над территорией страны будет находиться холодная воздушная масса, влияние которой особенно будет ощущаться в дневные часы.

Погода будет облачной с юго-восточным ветром, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха днем составит +4…+9°, на Закарпатье +10…+15°. В юго-восточных регионах днем ожидается +7…+12°.

Реклама

Прогноз погоды в Украине на 18 марта / © Укргидрометцентр

Напомним, накануне Укргидрометцентр предупредил о похолодании в Украине 17 — 20 марта из-за арктического воздуха с северо-востока. Ожидаются ночные заморозки до -3°C и дневная температура около +10°C. На Левобережье 18 марта возможен небольшой дождь с мокрым снегом. В то же время высокое атмосферное давление удержит преимущественно сухую погоду с переменной облачностью и северо-восточным ветром 5 — 10 м/с.