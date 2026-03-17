Курс валют на 18 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют в среду, 18 марта. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США снизилась на 14 копеек и составила 43,94 гривны. Изменились и показатели евро (прибавил 6 копеек) и злотого (вырос на 4 копейки).

Курс доллара

1 доллар США - 43,94 (-14 коп.)

Курс евро

1 евро - 50,63 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,88 (+4 коп.)

Напомним, в марте в Украине начал быстро расти курс доллара , превысив 44 грн. За две недели марта наличный доллар подорожал более чем на гривну, а спрос населения на валюту существенно вырос. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста может сохраняться, по меньшей мере, до конца марта, и курс может приблизиться к 45 грн за доллар. В то же время, специалисты советуют не спешить массово покупать валюту и пока воздержаться от резких финансовых решений.