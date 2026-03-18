Иран нанес удар баллистической ракетой по центральной части Израиля.

Флаг Израиля

Конфликт между Ираном и Израилем продолжает обостряться, переходя в фазу регулярных ракетных атак.

По данным израильской службы экстренной помощи MDA , в результате атаки погибли мужчина и женщина.

Удар пришелся на пригород Тель-Авива - Рамат-Ган. Пострадавшие получили тяжелые осколочные ранения, спасти их не удалось.

Разрушения и взрывы

На обнародованных кадрах видно частично разрушенное здание и улицу, покрытую обломками после взрыва.

Также журналисты зафиксировали в небе объекты, похожие на разлетавшиеся перед падением кассетные боеприпасы.

Обстрелы продолжаются

По информации СМИ, Иран регулярно совершает атаки по территории Израиля, применяя баллистические ракеты и дроны.

Ранее в результате подобных обстрелов пострадали десятки человек.

Удар по центральному Израилю свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

