Иран нанес удар баллистической ракетой по центральной части Израиля.
В результате удара по иранской баллистической ракете по центральному Израилю погибли по меньшей мере два человека.
Конфликт между Ираном и Израилем продолжает обостряться, переходя в фазу регулярных ракетных атак.
По данным израильской службы экстренной помощи MDA , в результате атаки погибли мужчина и женщина.
Удар пришелся на пригород Тель-Авива - Рамат-Ган. Пострадавшие получили тяжелые осколочные ранения, спасти их не удалось.
Разрушения и взрывы
На обнародованных кадрах видно частично разрушенное здание и улицу, покрытую обломками после взрыва.
Также журналисты зафиксировали в небе объекты, похожие на разлетавшиеся перед падением кассетные боеприпасы.
Обстрелы продолжаются
По информации СМИ, Иран регулярно совершает атаки по территории Израиля, применяя баллистические ракеты и дроны.
Ранее в результате подобных обстрелов пострадали десятки человек.
Удар по центральному Израилю свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
