ВСУ устроили российской армии адские сутки: какие потери врага

Потери РФ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на утро 18 марта. За сутки украинские защитники ликвидировали или ранили еще 1710 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.

Потери России на 18 марта

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны и до 18 марта 2026 года ориентировочно достигают:

личного состава — около 1 282 570 (+1 710) человек,

танков — 11 786 (+3) ед.

боевых бронированных машин — 24 229 (+11) ед.

артиллерийских систем — 38 506 (+29) ед.

РСЗО — 1 688 (+0) ед.

средств ПВО — 1 333 (+0) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 349 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189) ед.

крылатых ракет — 4 468 (+0) ед.

кораблей/катеров — 33 (+0) ед.

подводных лодок — 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 83 974 (+230) ед.

специальной техники — 4 091 (+0) ед.

Заметим, миф о неисчерпаемых ресурсах РФ разрушается: в 2025 году потери оккупантов впервые превысили темпы мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что при мобилизации 406 тыс. человек враг потерял около 418 тыс. убитыми и ранеными. Несмотря на увеличение группировки до 713 тыс. солдат, российская машина пополнения не успевает за интенсивностью боев, ведь украинские защитники ежедневно выводят из строя 1000 — 1100 захватчиков.