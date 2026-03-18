ВСУ устроили российской армии адские сутки: какие потери врага
Статистика Генштаба свидетельствует о стабильном истощении ресурсов врага на фронте.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага по состоянию на утро 18 марта. За сутки украинские защитники ликвидировали или ранили еще 1710 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц техники.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил на своей Facebook-странице.
Потери России на 18 марта
Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабной войны и до 18 марта 2026 года ориентировочно достигают:
личного состава — около 1 282 570 (+1 710) человек,
танков — 11 786 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 24 229 (+11) ед.
артиллерийских систем — 38 506 (+29) ед.
РСЗО — 1 688 (+0) ед.
средств ПВО — 1 333 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 349 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 184 333 (+1 189) ед.
крылатых ракет — 4 468 (+0) ед.
кораблей/катеров — 33 (+0) ед.
подводных лодок — 2 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 83 974 (+230) ед.
специальной техники — 4 091 (+0) ед.
Заметим, миф о неисчерпаемых ресурсах РФ разрушается: в 2025 году потери оккупантов впервые превысили темпы мобилизации. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что при мобилизации 406 тыс. человек враг потерял около 418 тыс. убитыми и ранеными. Несмотря на увеличение группировки до 713 тыс. солдат, российская машина пополнения не успевает за интенсивностью боев, ведь украинские защитники ежедневно выводят из строя 1000 — 1100 захватчиков.