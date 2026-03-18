"Мы постепенно теряем территории": военный эксперт откровенно рассказал о ситуации на фронте

Украинские силы смогли сорвать контрнаступление российских оккупантов в Днепропетровской области, однако ситуация в Донецкой области остается сложной — там враг активизировал наступательные действия.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт, сопредседатель ГИ «Правое Дело» Дмитрий Снегирев.

По его словам, успехи ВСУ на менее стратегических для РФ направлениях не меняют общей картины, ведь основные усилия оккупанты сосредоточили именно на Донецкой области.

«Я буду называть вещи своими именами, нравится это кому или нет. Мы деоккупировали 430 кв. км украинской территории. Где? Днепропетровская область. Генштаб ВСУ сообщал, что в Александровском направлении враг дважды наступал в районе населенных пунктов Злагода и Красногорское, а это там, где у оккупантов катастрофические территориальные потери. Для понимания на Константиновском направлении 36 наступательных действий противника, на Покровском — 57. То есть тогда выходит, что Днепропетровская область для россиян не столь важна», — объяснил он.

Эксперт предположил, что такая ситуация может свидетельствовать о своеобразном «обмене» направлениями боевых действий.

«Еще раз отмечу: на Александровском направлении две вражеские атаки, а в Донецкой области только на двух направлениях — Константиновский и Покровский — 90. Кто-нибудь может мне объяснить эту ситуацию? При этом заметьте, что на Константиновском направлении у них тактические успехи, идет тактика инфильтрации малых штурмовых групп. Уже есть успехи по флангам украинской группировки — Ступочки и Часов Яр, то есть противник создает предпосылки для флангового охвата позиций Сил обороны Украины», — отметил Снегирев.

По его словам, ситуация вокруг Константиновки усложняется географией и огневыми возможностями врага.

Он пояснил, что город расположен в низине, в то время как российские войска контролируют господствующие высоты в районах Часового Яра и Торецкого. Это позволяет противнику активно применять авиационные бомбы, тяжелые огнеметные системы и артиллерию.

«Заметьте, параллельно с этим противник атакует не только Константиновское направление, но и Славянское, и на Краматорск продвигается, к которому 16 км. В Покровске, несмотря на оптимистические заявления, нет нашего присутствия, действуют рейдовые группы. Пока бои продолжаются уже при Гришино. Об этом должна идти речь, что мы постепенно, но теряем территории Донецкой области. А контрнаступление оккупантов мы сорвали в Днепропетровской области, которая не является стратегической для россиян. Так же как не стратегическое для них Харьковское и Сумское направления. Для врага стратегически захватить территорию Донецкой области, а там, к сожалению, интенсификация боевых действий. А если идет активизация, то идет наступление. И это те вещи, которые я буду называть своими именами», — резюмировал эксперт.

Ранее мы рассказывали, что армия одной из стран взяла на вооружение украинскую тактику защиты от дронов.