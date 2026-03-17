Трамп обиделся на НАТО за отсутствие помощи в войне с Ираном и упомянул Украину
Президент США подверг критике союзников за отказ поддержать Вашингтон и допустил пересмотр членства в Альянсе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует задуматься о пересмотре своего членства в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны союзников в войне с Ираном.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет CNN.
По словам Трампа, союзники поддерживают позицию США по недопущению получения Ираном ядерного оружия, однако не готовы участвовать в войне.
«Мы помогали им, а они нам не помогали, и я думаю, что это очень плохо для НАТО», — заявил он.
Трамп также упомянул войну в Украине, отметив, что США не были обязаны помогать после российского вторжения.
«Никто не хочет, чтобы Иран имел ядерную программу, потому что эти люди безумны. Они совершенно безумны, да еще жестокие и агрессивные. Все с этим согласны, но они не хотят помогать», — сказал президент США.
Он добавил, что Вашингтон учитывает такую позицию партнеров.
«Мы, как Соединенные Штаты, должны помнить об этом, потому что считаем это достаточно шокирующим», — отметил Трамп.
В то же время, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Альянса, он подчеркнул, что конкретных решений пока нет, однако такая ситуация вредит партнерству.
«Я просто думаю, что это не хорошо для партнерства, когда они говорят: „То, что вы делаете — это прекрасная вещь, но мы не собираемся помогать“», — подытожил он.
