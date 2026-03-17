Трамп обиделся на НАТО за отсутствие помощи в войне с Ираном и упомянул Украину

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам следует задуматься о пересмотре своего членства в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны союзников в войне с Ираном.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, пишет CNN.

По словам Трампа, союзники поддерживают позицию США по недопущению получения Ираном ядерного оружия, однако не готовы участвовать в войне.

«Мы помогали им, а они нам не помогали, и я думаю, что это очень плохо для НАТО», — заявил он.

Трамп также упомянул войну в Украине, отметив, что США не были обязаны помогать после российского вторжения.

«Никто не хочет, чтобы Иран имел ядерную программу, потому что эти люди безумны. Они совершенно безумны, да еще жестокие и агрессивные. Все с этим согласны, но они не хотят помогать», — сказал президент США.

Он добавил, что Вашингтон учитывает такую позицию партнеров.

«Мы, как Соединенные Штаты, должны помнить об этом, потому что считаем это достаточно шокирующим», — отметил Трамп.

В то же время, отвечая на вопрос о возможных последствиях для Альянса, он подчеркнул, что конкретных решений пока нет, однако такая ситуация вредит партнерству.

«Я просто думаю, что это не хорошо для партнерства, когда они говорят: „То, что вы делаете — это прекрасная вещь, но мы не собираемся помогать“», — подытожил он.

