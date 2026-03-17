Трамп рассказал, благодаря чему Украина "выжила" в войне с Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

Украина не смогла бы выстоять без поддержки и помощи Америки. Соединенные Штаты сыграли решающую роль в сохранении украинской государственности, без чего сопротивление завершилось бы в первый же день войны.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время официальной встречи с премьер-министром Ирландии Майклом Мартином в Овальном кабинете.

«С Украиной было бы покончено за один день, если бы мы не помогли. Честно говоря, Украина бы закончилась уже в первый день», — заявил Трамп.

Также президент США поднял вопрос о прозрачности финансовых потоков предыдущей администрации. Он утверждает, что Джо Байден передал Украине значительные ресурсы.

«Байден передал им от $350 млрд до $400 млрд оборудованием и наличными. Кто-то должен узнать про наличные деньги», — заявил Трамп.

В ходе разговора Трамп также выразил критику в адрес Альянса и подверг сомнению целесообразность помощи с точки зрения национальной безопасности самих Штатов. По его словам, нападение России на Украину не представляло прямой угрозы для США, однако помощь все равно оказывалась.

«Можно сказать, что это не была угроза — вы знаете, мы им помогаем. И мы им помогали, а они нам не помогали», — заметил президент США.

Напомним, Трамп заявил, что Вашингтон не обязан поддерживать Украину в войне с Россией, а Джо Байден поддерживал Киев, потому что его якобы «обманули».

Впоследствии в Офисе президента Украины призвали не поддаваться эмоциям и не драматизировать резкие заявления президента США Дональда Трампа относительно Украины, НАТО и нежелания Вашингтона вовлекаться в военные конфликты.

В РФ заявили, что американский президент остается вовлеченным в украинский вопрос.