США нанесли удары по ракетным объектам Ирана возле Ормузского пролива
Американские военные заявили об ударах по укрепленным ракетным объектам Ирана, представлявшим угрозу для международного судоходства.
Военные США нанесли удары по ракетным объектам Ирана вблизи Ормузского пролива.
Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).
По их данным, американские силы применили сверхтяжелые авиабомбы глубокого проникновения по укрепленным позициям вдоль иранского побережья.
Уничтожали угрозу для судоходства
В CENTCOM отметили, что на этих объектах размещались противокорабельные крылатые ракеты.
Они представляли прямую угрозу для международного судоходства в районе Ормузского пролива.
Применили сверхмощные бомбы
По информации американских военных, при ударах использовали 5000-фунтовые (более 2 тонн) авиабомбы глубокого проникновения.
Речь идет о боеприпасах, способных поражать хорошо защищенные подземные объекты.
Перед этим били стратегической авиацией
Ранее, 14 марта, США уже применяли стратегические стелс-бомбардировщики B-2 для ударов по территории Ирана.
Удары США по ракетным объектам Ирана свидетельствуют о дальнейшей эскалации конфликта в регионе и угрозе ключевым мировым торговым маршрутам.
Напомним, ранее в Иране подтвердили гибель министра обороны и трех высокопоставленных чиновников .