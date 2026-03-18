Зеленский заявил о "плохом предчувствии" для мира в Украине из-за войны в Иране

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация войны на Ближнем Востоке может осложнить мирный процесс в отношении Украины .

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC

По его словам, у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта в Иране на переговоры о завершении войны.

Переговоры откладываются

Зеленский отметил, что мирные переговоры по Украине фактически тормозятся из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

"Переговоры постоянно откладываются. А причина тому одна - война в Иране", - пояснил президент.

Призыв к единству Запада

Глава государства также призвал западных лидеров избегать разногласий и координировать свои действия.

В частности, он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер смогут встретиться и согласовать общую позицию.

Зеленский подчеркнул, что единство союзников критически важно для дальнейшей поддержки Украины.

По словам президента, война на Ближнем Востоке уже имеет прямое влияние на ситуацию вокруг Украины как в военном, так и в дипломатическом измерениях.

Обострение конфликта в Иране может отодвинуть вопрос мира в Украине на второй план и усилить неопределенность дальнейших переговоров.

