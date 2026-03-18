Зеленский заявил о "плохом предчувствии" для мира в Украине из-за войны в Иране
Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Иране негативно влияет на переговоры по миру в Украине и вызывает у него тревожные ожидания.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация войны на Ближнем Востоке может осложнить мирный процесс в отношении Украины .
Об этом Зеленский заявил в интервью BBC
По его словам, у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния конфликта в Иране на переговоры о завершении войны.
Переговоры откладываются
Зеленский отметил, что мирные переговоры по Украине фактически тормозятся из-за обострения ситуации вокруг Ирана.
"Переговоры постоянно откладываются. А причина тому одна - война в Иране", - пояснил президент.
Призыв к единству Запада
Глава государства также призвал западных лидеров избегать разногласий и координировать свои действия.
В частности, он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер смогут встретиться и согласовать общую позицию.
Зеленский подчеркнул, что единство союзников критически важно для дальнейшей поддержки Украины.
По словам президента, война на Ближнем Востоке уже имеет прямое влияние на ситуацию вокруг Украины как в военном, так и в дипломатическом измерениях.
Обострение конфликта в Иране может отодвинуть вопрос мира в Украине на второй план и усилить неопределенность дальнейших переговоров.
Напомним, что ранее речь шла о том, что война с Ираном грозит рекордным голодом в мире .
из-за войны против Ирана миллионы людей могут оказаться на грани выживания. Во Всемирной продовольственной программе предупреждают о резком ухудшении ситуации в ближайшие месяцы.