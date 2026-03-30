Погода в Украине резко изменится: какие регионы накроет циклон с дождями и грозами

Март в Украине завершится влажной и нестабильной погодой. Из-за влияния малоподвижного циклона на большей части территории страны ожидаются дожди, местами туман и даже первые весенние грозы. При этом температурный режим будет неоднородным: от ночных заморозков на западе до почти летних +19 ° C на северо-востоке.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, а также синоптики Наталья Диденко и Игорь Кибальчик.

Общий прогноз погоды по Украине.

По данным Укргидрометцентра, 31 марта в Украине облачно. Ожидаются умеренные дожди, а ночью на Левобережье местами пройдут небольшие осадки. Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 5–10 м/с, однако в западных регионах он сменит направление на северо-западное.

Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что погоду в Украине и значительной части Европы будут определять циклоны с атмосферными фронтами.

«Следовательно, завтра не забывайте зонты, что-то от артериального давления и, возможно, головной боли — погода предполагается нестабильная», — предостерегла Наталья Диденко.

Как отметила она, температурные показатели днем будут колебаться в пределах +11…+16°C. На северо-востоке воздух прогреется до +19°C, в то время как в западных областях будет гораздо прохладнее — лишь +5…+10°C.

Погода в Киеве и Киевской области

В столице и близлежащих районах март завершится под сопровождение дождя. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в регионе будет облачно, ветер юго-восточный.

В Киевской области: ночью +5…+10°C, днем +11…+16°C.

В Киеве: ночью +7…+9°C, днем прогреется до +13…+15°C.

Погода на западной Украине и Львовской области

Западный регион окажется в самой холодной зоне. Как сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии, погоду будут определять атмосферные фронты циклона.

Львов: ночью ожидается +1…+3°C, днем только +6…+8°C. В течение суток будет идти дождь.

Область и Карпаты: в горах прогнозируется дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем будет колебаться от 0 до +5°C. На дорогах возможна гололедица.

Погода в Одессе и области

В Одесской области ожидается пасмурная погода с умеренным дождем. Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей предупреждает водителей об ухудшении видимости на дорогах до 2–4 км во время осадков.

В Одессе: ночью +8…+10°C, днем столбики термометров покажут +11…+13°C. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Погода в Харькове

В Харьковской области 31 марта ожидается самая теплая погода в стране, однако день не пройдет без осадков. По информации Харьковского регионального центра гидрометеорологии , в городе днем пройдет небольшой дождь, а также возможны первые весенние грозы.

Ночью и утром синоптики предупреждают о слабом тумане. Температура воздуха в течение дня прогреется до приятных +16…+18°C.

Погода в Днепре

В Днепре и области во вторник будет преобладать сухая и умеренно теплая погода. Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии , в городе ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ночная температура составит около +8…+10°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметки +14…+16°C.

Погода в Черкассах и области

Черкасский областной центр гидрометеорологии сообщает, что регион будет оставаться в теплом секторе циклона. Это будет способствовать развитию кучево-дождевой облачности и возможны грозы.

Ожидается неустойчивая и влажная погода с прояснениями. Температурный фон ночью составит +3…+8°C. Днем воздух прогреется до +12…+17°C. Синоптики прогнозируют возможные первые весенние грозы.

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Синоптик Игорь Кибальчик отмечает, что малоподвижный циклон будет влиять на всю территорию Украины, принося влагу и облачность.

По предварительным данным Наталки Диденко, неделя будет дождливой, однако на Вербное воскресенье ожидается много солнца и умеренное тепло почти на всей территории, за исключением южных областей.

Напомним, всю следующую неделю в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.