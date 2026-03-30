Будут ли отключение 31 марта: данные от «Укрэнерго»
Согласно информации от «Укрэнерго», последний день марта должен пройти без отключений электричества.
Завтра, 31 марта, графики отключений света не будут применяться.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
«Завтра, во вторник, применение мер ограничения потребления не планируется», — говорится в сообщении.
В то же время, «Укрэнерго» призывает украинцев потреблять электроэнергию бережливо в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов в периоды пикового потребления — с 18:00 до 22:00.
Ранее нардеп рассказал, что будет со светом в Украине в ближайшие полгода.