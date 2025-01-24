В Украине строят одну из АЭС: она может стать самой большой в Европе

Третий блок Хмельницкой АЭС готов на восемьдесят пять процентов, а четвертый - на двадцать пять. На обоих сейчас продолжаются работы по поддержанию надлежащего состояния конструкций, к которым привлечены и работники Запорожской атомной электростанции. Все они вынуждены были эвакуироваться с оккупированной территории и сейчас работают здесь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Татьяны Хомич.

Третий и четвертый блоки на Хмельницкой атомной станции начали строить еще в советское время. Однако в девяностом - работы были приостановлены. Сейчас же наращивание атомных мощностей, в частности достройка блоков на Хмельницкой АЭС является одним из ключевых направлений энергетической стратегии Украины до 2050 года. На объекте проводятся работы по поддержанию надлежащего состояния конструкций. Задействованы более шестисот работников Запорожской АЭС. Все они приехали сюда из оккупированного Энергодара.

Хмельницкая АЭС

"Вынуждены фактически находятся без основного места работы и таким образом мы используем их здесь и выплачиваем заработную плату", — говорит и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Петр Котин.

Для удобства рабочих рядом с энергоблоками обустроили целый строительный городок. Со столовыми, раздевалками и душевыми. Вагончики утеплены и оборудованы всем необходимым. Всего здесь можно будет разместить более тысячи работников.

"Строительство начинается с построения персонала. Чтобы персонал приходил, в чистых условиях переодевался, пошел отработал, пообедал", - говорит заместитель начальника управления строительства филиала „Запорожская АЭС“ Андрей Трохимчук.

Работы на Хмельницкой АЭС

"Сейчас используется для плановых ремонтно-восстановительных работ, а в будущем будет использоваться для строительства новых энергетических мощностей", - говорит генеральный директор филиала „ОП ХАЭС“ Андрей Козюра.

Автопарк энергетиков пополнился реанимобилем, бульдозерами, погрузчиками, тракторами. Всего закупили еще 60 машин.

Третий и четвертый блоки - крайне важны, убеждают энергетики. Они значительно добавят мощностей всей энергосистеме Украины. Если Верховная Рада примет закон о достройке на Хмельницкой АЭС - за масштабные работы готовы браться уже.

"Думаю, мы за три года и за четыре с половиной те задачи, которые ставит и Министерство энергетики и правительство, мы их выполним", - говорит и.о. председателя правления АО „НАЭК “Энергоатом" Петр Котин.

В планах энергетиков, кроме третьего и четвертого энергоблоков, достроить еще два - по американской технологии. Тогда Хмельницкая атомная станция станет самой большой не только в Украине, но и в Европе.

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