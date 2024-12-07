В Украине одна из АЭС может стать самой большой в Европе: подробности

Украина подписала декларацию о намерении увеличить производство атомной энергетики в ближайшей перспективе. Кроме Украины, намерения утроить мощности атомной энергетики до 2050 года подтвердили в частности США, Франция, Великобритания, Япония - всего 31 страна. Такого решения достигли на климатической конференции в Баку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Сейчас атомные электростанции обеспечивают более половины электроэнергии в Украине. Третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции начали возводить еще в советское время, но не завершили. Поэтому сейчас энергетики поддерживают его в надлежащем состоянии, чтобы как только будет разрешение, завершить строительство.

"Закон нужно принять, и как только он будет принят, мы, соответственно, обязуемся достроить энергоблок №3 за три года", - говорит президент „Энергоатома“ Петр Котин.

Президент "Энергоатома" Петр Котин

Руководитель "Энергоатома" говорит о законе, который бы позволил расширить ХАЭС до четырех энергоблоков. Третий и четвертый блоки начали возводить еще в советское время. Сейчас третий готов на 80 процентов, четвертый - на 25. Законопроект прошел слушания в комитете, поэтому вскоре его могут рассмотреть в сессионном зале. И с этим необходимо поторопиться, говорит член профильного комитета Рады.

"И Министерство энергетики, и "Энергатом" вел переговоры с болгарами для того, чтобы в Болгарии выкупить реактора для 3-4 энергоблока. И в Болгарии правительство их и парламент одобрил такое решение. И нам нужно как можно скорее выкупить эти реактора, потому что россияне тоже давят на Болгарию, чтобы болгары нам не продали это оборудование", - говорит нардеп Сергей Нагорняк.

К 2050 году Украина поставила цель увеличить производство электричества на АЭС почти вдвое. Эти планы совпадают с решением участников международной климатической конференции. 31 страна договорилась втрое нарастить атомную энергетику до середины века.

Ремонт АЭС

Чистыми источниками энергии так же являются ветряные станции и солнечные панели. Впрочем они имеют два существенных недостатка - зависимость от погодных условий и стоимость электроэнергии, которую они произведут. Экономический эксперт Борис Кушнирук отмечает - киловатт электричества, произведенного на газовой ТЭЦ, стоит от 10 гривен, на солнечной панели - около шести, а вот атомное электричество стоит - менее двух гривен за киловатт.

"Мир нуждается в большом объеме электроэнергии, по доступной цене и бесспорно заменить электроэнергию атомных станций невозможно. АЭС всегда дороже с точки зрения строительства, но при этом стоимость электроэнергии, которую они производят, она будет существенно ниже", - говорит Борис Кушнирук.

Эксперт добавляет - с точки зрения безопасности даже в условиях войны, АЭС тоже надежнее. После Чернобыльской катастрофы, добавляет президент «Энергоатома», во всем мире приняли меры, чтобы минимизировать риски аварий на ядерных объектах. Так что строят так, чтобы даже при прямом попадании атомный реактор не был поврежден.

"Был принят ряд очень важных решений по улучшению безопасности эксплуатации ядерных объектов вообще. Были запрещены в Украине реакторы типа РБМК Чернобыльского типа, и у нас осталось только реакторы ВВЭР-1000", - говорит Петр Котин.

Именно такого типа - третий и четвертый на Хмельницкой АЭС. И пока "Энергоатом" ждет разрешения на их достройку, компания уже ведет переговоры о строительстве совершенно новых 5 и 6 блоков на ХАЭС вместе с американской компанией Westinghouse по их технологии. Когда их введут в эксплуатацию, Хмельницкая АЭС станет самой мощной в Европе, говорят в Минэнерго.

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