В Україні одна із АЕС може стати найбільшою у Європі: подробиці

Україна підписала декларацію про намір зібльшити виробництво атомної енергетики у найближчій перспективі. Окрім України, наміри потроїти потужності атомної енергетики до 2050 року підтвердили зокрема США, Франція, Велика Британія, Японія - загалом 31 країна. Такого рішення досягли на кліматичній конференції в Баку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Нині атомні електростанції забезпечують більше половини електроенергії в Україні. Третій енергоблок Хмельницької атомної електростанції почали зводити ще за радянських часів, але не завершили. Тож нині енергетики підтримують його в належному стані, щоб щойно буде дозвіл, завершити будівництво.

"Закон потрібно прийняти, і як тільки він буде прийнятий, ми, відповідно, зобов'язуємося добудувати енергоблок №3 за три роки", - каже президент "Енергоатома" Петро Котін.

Президент "Енергоатома" Петро Котін

Керівник "Енергоатому" говорить про закон, який би дозволив розширити ХАЕС до чотирьох енергоблоків. Третій та четвертий блоки почали зводити ще за радянських часів. Нині третій готовий 80 відсотків, четвертий - на 25. Законопроєкт пройшов слухання в комітеті, тож незабаром його можуть розглянути в сесійній залі. І з цим необхідно поквапитися, каже член профільного комітету Ради.

"І Міністерство енергетики, і "Енергатом" вів перемовини із болгарами для того, аби в Болгарії викупити реактора для 3-4 енергоблоку. І у Болгарії уряд їхній і парламент схвалив таке рішення. І нам потрібно якомога швидше викупити ці реактора, тому що росіяни теж тиснуть на Болгарію, щоб болгари нам не продали це обладнання", - каже нардеп Сергій Нагорняк.

До 2050 року Україна поставила за мету збільшити виробництво електрики на АЕС майже вдвічі. Ці плани збігаються з рішенням учасників міжнародної кліматичної конференції. 31 країна домовилася утричі наростити атомну енергетику до середини століття.

Ремонт АЕС

Чистими джерелами енергії так само є вітряні станції та сонячні панелі. Утім вони мають два суттєвих недоліки - залежність від погодних умов та вартість електроенергії, яку вони вироблять. Економічний експерт Борис Кушнірук зазначає - кіловат електрики, виробленої на газовій ТЕЦ, коштує від 10 гривень, на сонячній панелі - близько шести, а от атомна електрика коштує - менше двох гривень за кіловат.

"Світ потребує великий обсяг електроенергії, за доступною ціною і безперечно замінити електроенергію атомних станцій неможливо. АЕС завжди дорожче з точки зору будівництва, але при цьому вартість електроенергії, яку вони виробляють, вона буде суттєво нижча", - каже Борис Кушнірук.

Експерт додає - з точки зору безпеки навіть в умовах війни, АЕС теж надійніші. Після Чорнобильської катастрофи, додає президент "Енергоатому", в усьому світі вжили заходів, щоб мінімізувати ризики аварій на ядерних об"єктах. Отже будують так, аби навіть за прямого влучання атомний реактор не буде пошкоджений.

"Було прийнято ряд дуже важливих рішень по покращенню безпеки експлуатації ядерних об'єктів взагалі. Були заборонені в Україні реактори типу РБМК Чорнобильського типу, і у нас залишилось тільки реактори ВВЕР-1000", - каже Петро Котін.

Саме такого типу - третій та четвертий на Хмельницькій АЕС. І поки "Енергоатом" чекає дозволу на їх добудову, компанія вже веде переговори про побудову зовсім нових 5 та 6 блоків на ХАЕС разом із американською компанією Westinghouse за їхньою технологією. Коли їх уведуть в експлуатацію, Хмельницька АЕС стане найпотужнішою у Європі, кажуть у Міненерго.

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