Чоловікам до 24 років можуть спростити виїзд за кордон: депутат повідомив деталі

У парламенті розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18 – 24 років перетинати кордон.

Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

Цей законопроєкт передбачатиме вільний виїзд за кордон для українців 18-24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти. За словами нардепа, цей документ вирішить проблему з паспортами та військовим обліком.

"Що стосується хлопців віком від 18 до 24 – 25 років – вони не мобілізуються – є пропозиція і в Верховній Раді розробляється законопроєкт, що якщо вони навчаються за кордоном, то надати їм можливість вільно перетинати кордон під час їх навчання", - наголошує Горбенко.

Окрім того, він зауважив: якщо законопроєкт ухвалять, то це дасть українцям право отримати всі довідки в сервісних центрах і стати на облік, як цього вимагає законодавство.

Нагадаємо, в прийдешньому 2025 році в Україні знов можуть змінитись окремі правила мобілізації. Адвокат Роман Сімутін розповів, що в разі законодавчих змін штрафи можуть стати "конвеєрною справою".

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