Коли повістка не вважається врученою: що каже закон

В процесі вручення повісток для військового обліку в Україні є кілька важливих аспектів.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація.Тому всі військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку.

Таку думку висловив адвокат і активіст Дмитро Франчук у коментарі УНІАН.

За його словами, є випадки коли вручення повістки вважається незаконним. Він зазначив, що громадянина можуть покарати тільки за умови, що він свідомо проігнорував повістку, яку вручили належним чином.

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Неявка за повісткою для уточнення даних, якщо її залишили в поштовій скриньці, передали родичам або сусідам, не вважається врученою відповідно до норм законодавства. Крім того, роботодавець має забезпечити, щоб повістку військовозобов'язаному вручили особисто в руки.

Повістка надіслана поштою вважається врученою належним чином за таких умов:

повістка має бути надіслана рекомендованим листом із повідомленням про вручення. Це означає, що військовозобов'язаний повинен особисто поставити підпис про отримання листа;

має бути повідомлення про вручення. На пошті залишається відмітка про те, що лист було вручено адресату, або прописується причина невручення (відсутність за адресою, відмова від отримання тощо);

одержувач має певний строк для того, щоб забрати лист на пошті. Якщо він цього не зробив, лист вважається врученим.

Адвокат додав, якщо повістку просто поклали в поштову скриньку, то на законодавчому рівні вона не вважається врученою належним чином.

"Немає жодних доказів того, що повістку отримала саме та військовозобов'язана особа, якій вона адресується. Лист міг загубитися, можливо, його вкрали, або документ отримав інший мешканець. Крім того, такий спосіб вручення повістки порушує право громадянина на отримання інформації особисто", – підкреслив Франчук.

За яких умов можна оскаржити штраф за неявку за повісткою в суді

Адвокат підкреслив, якщо людина вважає, що повістку було вручено з порушенням закону, насамперед, їй потрібно фіксувати всі факти. Наразі суди часто скасовують штраф за неявку в ТЦК за новим законом через відсутність доказів належного вручення документа.

Ще оскаржувати можна штрафи за повістки, в яких були вказані неправильні особисті дані. Також причиною для оскарження накладених штрафів можуть бути неправомірні дії представників ТЦК.

Нагадаємо, адміністрація чинного президента США Джо Байдена розчарована тим, що українська влада не хоче знижувати мобілізаційний вік до 18 років.

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