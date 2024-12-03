За ніч до Білорусі залетіли понад 20 російських дронів Shahed: схема

Дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель та Речицю.

Мінімум 21 "шахед" за ніч залетів до Білорусі, три зайшли з РФ і не менше двох втрачені.

Про це пише моніторинговий проект "Беларускі Гаюн".

"У ніч з 2 на 3 грудня зафіксовано як мінімум 21 захід російських дронів-камікадзе типу "шахед" до Білорусі з України та РФ. Дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель та Речицю. Зафіксовано мінімум 3 заходи "шахедів" безпосередньо з Брянської обл. (РФ) до Гомельської області", – йдеться у повідомленні.

"Шахеди" над Білоруссю в ніч проти 3 грудня/Схема: Білоруський Гаюн

Перший захід зафіксовано о 00:14, дрон залетів із Брянської області курсом на Гомель, далі повернув на аг. Круговець-Калініно і вилетів в Україну курсом на Ріпки. Далі заходи: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07:21 та 07:34.

Вночі чергова авіація ВПС РБ не піднімалася. За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі над територією Білорусі та тимчасово окупованими територіями України було локаційно втрачено два БпЛА.

Нагадаємо, Росія збільшила виробництво дронів для атак по Україні, але РЕБ нівелює цю загрозу.

Як Повітряні сили збивають Shahed у небі над Україною

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