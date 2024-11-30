"Локаційно-втрачені" дрони: у Повітряних силах пояснили, що це означає

БпЛА досить часто падають в якісь водойми, поля.
В Повітряних силах пояснили, що означають повідомлення про "локаційно-втрачені" ворожі дрони.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації.
"Дуже багато зараз локаційно-втрачених дронів. І всі запитують, а що таке це таке. Насправді це може бути будь-що — від поганої якості та виробництва безпілотника, який може впасти, тому що він не якісний", - зазначив експерт.
БПЛА можуть стати локаційно-втраченими через вплив засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) або через закінчення пального.
"Вони падають досить часто в якісь водойми, поля. Ми постійно попереджаємо про те, що не потрібно самостійно намагатися їх ліквідувати. Якщо знайшли — повідомляйте в профільні служби", - додав Євлаш.
Він зазначив, що бойові частини "шахедів" можуть відрізнятися. За словами Євлаша, деякі дрони часом можуть зникати з радарів.
Нагадаємо, нещодавно РФ ударила по Україні ракетами і рекордною кількістю дронів.
Читайте також: