Що краще для схуднення — ходьба чи біг: вчені зробили несподіваний висновок

Біг може витрачати більше енергії / © Credits

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Активний спосіб життя може сприяти зниженню ваги, але питання у тому, які фізичні вправи найкраще підходять для схуднення. Два найдоступніших варіанти – це ходьба та біг. Обидва підтримують здоров'я серцево-судинної системи та можуть сприяти зниженню ваги.

Про це пише EatingWell.

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«Біг – це вид діяльності з високою інтенсивністю, який може витрачати більше енергії за коротший проміжок часу, але ходьба – це неймовірно цінна форма фізичних вправ, яка часто є більш доступною та стійкою», – каже фізіотерапевт Андреа Маркін.

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Щоб зробити вибір, потрібно дослідити переваги ходьби та бігу і визначити, який підходить саме вам.

Що спалює більше калорій

В Американській раді з фізичних вправ (ACE), які наводить Prevention, зауважили, що за 30 хвилин бігу можна спалити близько 272 калорій. А пів години швидкої ходьби допоможуть витратити приблизно 129 калорій. Однак варто зважати, що усе залежить від ваги людини, темпу руху та особливостей організму.

Тренерка та фахівчиня з триатлону Крістен Гіслоппід наголосила для Women's Health, що під час бігу людина в середньому витрачає близько 100 калорій на милю – приблизно 1,6 кілометра. Вік, вага й обмін речовин також впливають на результат. А після тренування організм ще певний час витрачає додаткову енергію. Цей ефект називають доспалюванням калорій.

Також регулярний біг допомагає зменшувати кількість жиру в організмі, зокрема, вісцерального - він накопичується навколо внутрішніх органів.

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Проте біг дає значно більше навантаження на організм. Після тренувань може знадобитися більше часу на відновлення. Тому у довгостроковій перспективі ходьба часто виявляється практичнішим вибором.

Кращий вибір для схуднення

Фахівчиня з фізіології вправ і тренерка з бігу Кейлі Рей пояснила, що і біг, і ходьба допомагають худнути. Хоч під час бігу за хвилину спалюється більше калорій, він підвищує ризик травм, через які доведеться перервати тренування

Дієтолог і фахівець з фізичної підготовки Альберт Матені радить починати з ходьби новачкам і тим, хто відновлюється після травм. Вона дає змогу більше рухатися без надмірного навантаження.

Подолог Мікел Деніелс переконаний, що для більшості людей ходьба - більш правильний вибір у довгостроковій перспективі. За його спостереженнями, деякі пацієнти починали з коротких прогулянок, поступово худнули й утримували результат. Секрет був простий: вони могли займатися регулярно.

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Дослідження свідчить, що прогулянки по 30 хвилин п'ять днів на тиждень із нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та когнітивних порушень. А метааналіз 75 досліджень показав, що регулярна ходьба допомагає зменшити прояви тривожності й депресії.

Однак біг теж має багато переваг. Відповідно до досліджень, біг знижує ризик передчасної смерті на 25-40% і збільшує тривалість життя приблизно на три роки порівняно з відсутністю бігових тренувань. Крім того, навіть десять хвилин бігу помірної інтенсивності можуть покращити настрій і роботу мозку.

Що краще обрати

Ходьба та біг можуть бути ефективними способами підтримки схуднення, але жоден з них не є кращим для всіх. Ходьба пропонує доступний спосіб збільшити щоденну рухливість, тоді як біг може допомогти витрачати більше енергії за менший час.

Загалом ваш вибір повинен відображати ваш поточний рівень фізичної підготовки, графік та вподобання. Ви завжди можете поєднувати ці два методи.

Нагадаємо, науковці розповіли, чому вага повертається після схуднення. Уже за деякий час зайві кілограми можуть повернутися. У медицині цей нескінченний цикл схуднення та набирання ваги називають гойданням маси тіла або weight cycling. Звинувачувати у всьому брак самодисципліни — неправильно. Організм — це складна система, яка під час різкого скорочення калорій вмикає механізм виживання.

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