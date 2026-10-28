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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чи можна християнам займатися йогою: що пояснив католицький священник

Йога для багатьох людей — спосіб підтримувати фізичну форму, покращувати гнучкість і зменшувати стрес.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чи можна християнам займатися йогою: що пояснив католицький священник

Йога / © Associated Press

Йога має не лише фізичний, а й духовний та філософський складники. Священник Римо-Католицької Церкви Микола Мишовський пояснив, чому, на його думку, християнам варто обережно ставитися до таких занять.

Про це він розповів на YouTube-каналі CREDO.

Чому священник застерігає від йоги

За словами Миколи Мишовського, йога не обмежується фізичними вправами та дихальними техніками. Вона також пов’язана зі східними філософськими уявленнями й духовними практиками. Зокрема, йдеться про мантри, чакри та концепції енергії, які, як пояснив священник, не узгоджуються з біблійним вченням.

Тому, на його думку, християнам слід зважати не лише на фізичні рухи, а й на зміст практики, до якої вони долучаються.

Окремо священник звернув увагу на поширену позицію, що йога може бути просто комплексом вправ на розтяжку, якщо не використовувати її релігійні елементи. Мишовський із цим не погоджується: він вважає, що без духовної складової такі заняття вже не можна називати йогою в її традиційному розумінні.

Чим замінити йогу, якщо мета — фізична форма

Тим, хто хоче покращити гнучкість, підтримувати м’язи в тонусі або просто більше рухатися, Микола Мишовський радить звернути увагу на інші види фізичної активності. Серед альтернатив він назвав аеробіку, стретчинг і звичайні фізичні вправи.

Нагадаємо, раніше священик Олексій Філюк відповів на популярне запитання молоді, пояснивши, в яких випадках фотографування у храмі є недоречним.

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