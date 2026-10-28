Конотоп п’ятий день без світла: уряд готує термінову допомогу місту

У Конотопі 5 днів немає світла

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Унаслідок останнього удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Конотоп уже п’ятий день поспіль залишається без електропостачання. Життєдіяльність міста наразі підтримується завдяки альтернативним джерелам. Уряд ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в місті.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розмови з міським головою Конотопа.

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Конотоп уже 5 днів без світла: що зробить уряд

Наразі для людей розгорнули пункти незламності. Сергій Корецький ухвалив низку невідкладних рішень задля покращення ситуації з енергетикою в Конотопі.

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Міністерству енергетики спільно з компанією «Укренерго» доручено терміново опрацювати проблему та вжити всіх заходів для якнайшвидшого повернення світла в оселі жителів.

Крім того, для безперебійного функціонування ключових комунальних підприємств уряд ухвалив рішення невідкладно виділити додаткові ресурси.

«Окремо уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу», — написав прем’єр.

У «Сумиобленерго» повідомляли, що ситуація залишається складною. Ворог пошкодив кілька об’єктів, що суттєво ускладнило відновлення живлення та обмежило можливості використання резервних схем.

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Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше повернути світло людям та відновити стабільну роботу енергосистеми. Через безпекову ситуацію точні терміни завершення робіт наразі прогнозувати складно.

З міркувань безпеки деталі та етапи відновлювальних робіт не розголошуються, щоб ворог не отримав інформації про поточний стан цього енерговузла.

Від атак РФ захищена лише третина енергетики

Нагадаємо, в Україні захищено лише третину критично важливого обладнання на енергетичних підстанціях. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в етері телемарафону «Єдині новини», зазначивши, що такі масштаби захисту інфраструктури є недостатніми напередодні чергової зими повномасштабної війни.

Попри те, що Україна має можливості для виробництва електроенергії, її передавання до Києва, а також центральних і східних областей ускладнене через пошкодження об’єктів та слабкий захист підстанцій.

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У результаті обмежені можливості транспортування змушують диспетчерів балансувати систему й додатково знижувати генерацію атомних електростанцій.

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