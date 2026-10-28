Конотоп пятый день без света: правительство готовит срочную помощь городу

В Конотопе 5 дней нет света

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В результате последнего удара по объекту энергетической инфраструктуры Конотоп уже пятый день подряд остается без электроснабжения. Жизнедеятельность города поддерживается благодаря альтернативным источникам. Правительство приняло ряд решений по стабилизации ситуации в городе.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий по итогам разговора с мэром Конотопа.

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Конотоп уже 5 дней без света: что сделает правительство

На данный момент для людей открыли пункты «незламности». Сергей Корецкий принял ряд безотлагательных решений для улучшения ситуации с энергетикой в Конотопе.

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Министерству энергетики совместно с компанией «Укрэнерго» поручили срочно проработать проблему и принять все меры для скорейшего возвращения света в дома жителей.

Кроме того, для бесперебойного функционирования ключевых коммунальных предприятий правительство приняло решение безотлагательно выделить дополнительные ресурсы.

«Отдельно правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно нужно для работы котельной и водоканала», — написал премьер.

В «Сумыоблэнерго» сообщали, что ситуация остается сложной. Враг повредил несколько объектов, что существенно усложнило восстановление питания и ограничило возможности использования резервных схем.

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Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям и восстановить стабильную работу энергосистемы. Из-за ситуации с безопасностью точные сроки завершения работ пока прогнозировать сложно.

Из соображений безопасности детали и этапы восстановительных работ не разглашаются, чтобы враг не получил информацию о текущем состоянии этого энергоузла.

От атак РФ защищена только треть энергетики

Напомним, в Украине защищена лишь треть критически важного оборудования на энергетических подстанциях. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире телемарафона «Єдині новини», отметив, что такие масштабы защиты инфраструктуры недостаточны накануне очередной зимы полномасштабной войны.

Несмотря на то, что Украина имеет возможности для производства электроэнергии, ее передача в Киев, а также в центральные и восточные области, затруднена из-за повреждений объектов и слабой защиты подстанций.

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В результате ограниченные возможности транспортировки заставляют диспетчеров балансировать систему и дополнительно снижать генерацию атомных электростанций.

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